Майские фьючерсы нефти марки WTI снова достигли отрицательных значений, подешевев до минус 0,3 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости». В понедельник, 20 апреля, цена майских фьючерсов WTI на бирже NYMEX обвалилась на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель.

Цена нефти WTI снова упала ниже нуля

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