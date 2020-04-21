Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

Около 10 утра по московскому времени (8 по лондонскому) стоимость барреля нефти американской марки WTI (West Texas Intermediate) впервые в XXI веке опустилась ниже 15 долларов.
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Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

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