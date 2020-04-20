Энергетика
ФАНЦена на нефть марки WTI упала ниже нуля
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.
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Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
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Младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить КНДР
Комсомольская правда вчера в 15:13
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Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Здоровье
В ДНР умер первый пациент с коронавирусом
Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 13:59
Автоспорт
Фернандо Алонсо хочет заменить Себастьяна Феттеля в «Феррари»
Спорт-Экспресс вчера в 07:22
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Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Общество
Россиянам разрешили не проводить проверку счетчиков до 2021 года
Правительство России разрешило не проводить проверку счетчиков с истекшим сроком годности до 11 января 2021 года.
9111.ru вчера в 04:35
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URA.Ru вчера в 20:48
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В Хабаровске подстанцию «скорой» закрыли на карантин из-за COVID-19
Подстанция "скорой помощи" в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за коронавируса, сообщает минздрав региона в Instagram.
Российская газета 00:05
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Наука
В Китае оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса
Противовирусный препарат «Арбидол» и комбинация «Лопинавир/Ритонавир» не являются эффективными средствами для лечения больных с легкой или средней формами коронавируса.
URA.Ru вчера в 19:57
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута.
Lenta.ru вчера в 01:56
Экономика
В Кремле ответили на слова Грефа о налоге на проценты по вкладам
Президент России Владимир Путин 25 марта в обращении к гражданам в связи с коронавирусом сообщил о планах ввести налог с вкладов, превышающих ₽1 млн.
РБК вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Самая молодая миллиардерша в мире попалась на фото без макияжа и обуви
Поклонники увидели фото самой молодой миллиардерши в мире без макияжа и обуви.
Комсомольская правда 21 апреля в 22:58
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК вчера в 02:05
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Здоровье
В России закончилась эпидемия гриппа
В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах".
Газета.Ru вчера в 15:22
Армия и оружие
Российские военные подписали акт приемки первого беспилотника «Орион»
Министерство обороны России и группа «Кронштадт» подписали акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности «Орион» в составе трех машин.
Известия 20 апреля в 07:23
Политика
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Известия вчера в 09:48
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости вчера в 08:37
Происшествия
К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях
В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей.
СеверИнформ вчера в 05:34
Общество
Сокамерник Ярошенко в США умер от коронавируса
Сокамерник российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в тюрьме в США, умер от коронавируса.
НТВ 20 апреля в 15:45
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия вчера в 22:29
Технологии
RTX Voice новая функция компании NVIDIA
NVIDIA предлагает пользователям графических процессоров GeForce RTX новый плагин, позволяющий снизить фоновые шумы к нулю во время общения с друзьями или стрима.
Megaobzor.com вчера в 07:36
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Политика
Главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь
Главы двух городов итальянской области Ломбардия поблагодарили российских военных специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
Армия и оружие
Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14