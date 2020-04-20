Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.

Цена на нефть марки WTI упала ниже нуля

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге. 15

Здоровье В ДНР умер первый пациент с коронавирусом Первый летальный случай от COVID-19 зарегистрирован на территории самопровозглашенной Донецкой республики, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Адвокат сообщила о плохом состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной Лидия Федосеева-Шукшина находится в очень плохом состоянии, рассказала ее адвокат Юлия Вербицкая.

Шоу-бизнес Волочкову оставили без денег на продукты У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропали почти 200 тысяч рублей. 45

Наука В Китае оценили эффективность «Арбидола» при лечении коронавируса Противовирусный препарат «Арбидол» и комбинация «Лопинавир/Ритонавир» не являются эффективными средствами для лечения больных с легкой или средней формами коронавируса. 19

Общество Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось Российское судно «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северного потока-2» в Балтийском море, начало давать противоречивые сведения по поводу своего маршрута. 1,1K

Общество В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи. 3,2K

Здоровье СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит. 34

Общество В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. 74

Здоровье В России закончилась эпидемия гриппа В институте констатируют, что эпидемия гриппа в России завершилась, но при этом "заболеваемость гриппом и ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпидпорога в отдельных городах". 111

Политика Путин провел телефонный разговор с Меркель Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. 63

Общество В Свердловской области могут ввести пропускной режим Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи. 27

Происшествия К калининградке пришла полиция из-за комментария о митинге в соцсетях В Калининграде сотрудники центра «Э» заинтересовались местной жительницей, которая оставила комментарий под новостью о пикете швей на предприятии «ТУП-Калининград» по пошиву салонов для иностранных автомобилей. 49

Интернет «Яндекс» выпустил собственный мессенджер Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами. 141

Единоборства Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 54

Технологии RTX Voice новая функция компании NVIDIA NVIDIA предлагает пользователям графических процессоров GeForce RTX новый плагин, позволяющий снизить фоновые шумы к нулю во время общения с друзьями или стрима. 1

Политика Главы итальянских городов поблагодарили российских военных за помощь Главы двух городов итальянской области Ломбардия поблагодарили российских военных специалистов за помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает телеканал "Звезда". 12