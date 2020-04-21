Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЦены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

Около 10 утра по московскому времени (8 по лондонскому) стоимость барреля нефти американской марки WTI (West Texas Intermediate) впервые в XXI веке опустилась ниже 15 долларов.
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Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

URA.Ruвчера в 04:24

Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

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Эхономика: Хранилища переполнены, а спрос все уменьшается

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Цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

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Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

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Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

РИА Новостивчера в 03:41

Цена российской нефти на азиатском рынке упала ниже $15

БИЗНЕС Online20 апреля в 02:32
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Комментарии

Интернет

WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков

В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo.
Rambler News Service вчера в 03:37
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Общество

Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом

По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
50
Экономика

Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет

Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
11
Экономика

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Директор "Руссоль — Северозапад" Александр Коломеер сказал изданию, что в перспективе российские производители соли могут повысить цены, поскольку у них из-за девальвации рубля увеличились импортные расходы, в том числе на этикетки или красу для упаковки.
Интерфакс 02:14
99
Происшествия

В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус

Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:26
Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
195
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
5
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
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Происшествия

В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры

В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Армия и оружие

Иран запустил свой первый военный спутник на орбиту

Газета.Ru 01:38
Транспорт

В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков

В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
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Происшествия

Полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление

Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 02:35
240
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,3K
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
966
Культура

Инсайдеры рассказали о работе Disney над третьим сезоном «Мандалорца»

Ещё один инсайдер сообщил, что 20 апреля 2020 года начал свою работу отдел производственного проектирования проекта третьего сезона «Мандалорца».
REGNUM вчера в 23:12
Космос

Бетельгейзе снова стала яркая, только немного прохладнее

HotGeo вчера в 06:13
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
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Авто

Porsche рассказал о электрическом седане Taycan с задним приводом

Немецкий электрический седан Porsche Taycan в скором времени может быть доступен в новом исполнении - новинка должна получить только задний привод и менее емкую батарею.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
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Экономика

Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей

Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Армия и оружие

В Амурской области прошли учения дальней авиации

REGNUM 20 апреля в 22:08
5
Кино

Премьеру сиквела фильма «Веном» перенесли на 2021 год

«Веном 2» должен был выйти на экраны в октябре 2020 года, однако премьеру перенесли на восемь месяцев — на 25 июня 2021 года.
Известия вчера в 21:07
5
Общество

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
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Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
3,6K
Происшествия

За несоблюдение пропускного режима наказали 153 саратовца

В Саратовской области 21 апреля по состоянию на 16:00 за несоблюдение пропускного режима составлено 153 административных протокола.
Регион 64 00:52
6
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
32
Происшествия

Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой

Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей.
REGNUM 00:21
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