Энергетика
Lenta.ruЦены на нефть впервые в истории упали ниже нуля
Около 10 утра по московскому времени (8 по лондонскому) стоимость барреля нефти американской марки WTI (West Texas Intermediate) впервые в XXI веке опустилась ниже 15 долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 02:51, Ашберн
Комментарии
Интернет
WhatsApp планирует увеличить число участников видеозвонков
В мессенджере WhatsApp вскоре появится обновление, благодаря которому число участников групповых видеозвонков увеличится с четырёх до восьми человек, пишет XDA Developers со ссылкой на данные WABetaInfo.
Rambler News Service вчера в 03:37
Общество
Еще 16 человек в Саратовской области заболели коронавирусом
По данным регионального оперштаба на 19 апреля, на территории Саратовской области подтверждены еще 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 19 апреля в 03:17
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Директор "Руссоль — Северозапад" Александр Коломеер сказал изданию, что в перспективе российские производители соли могут повысить цены, поскольку у них из-за девальвации рубля увеличились импортные расходы, в том числе на этикетки или красу для упаковки.
Интерфакс 02:14
Происшествия
В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус
Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:26
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Происшествия
В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры
В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
Полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление
Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 02:35
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года
Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Культура
Инсайдеры рассказали о работе Disney над третьим сезоном «Мандалорца»
Ещё один инсайдер сообщил, что 20 апреля 2020 года начал свою работу отдел производственного проектирования проекта третьего сезона «Мандалорца».
REGNUM вчера в 23:12
Космос
Бетельгейзе снова стала яркая, только немного прохладнее
HotGeo вчера в 06:13
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Авто
Porsche рассказал о электрическом седане Taycan с задним приводом
Немецкий электрический седан Porsche Taycan в скором времени может быть доступен в новом исполнении - новинка должна получить только задний привод и менее емкую батарею.
CarsWeek.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
Экономика
Netflix нарастила число подписчиков на 16 млн пользователей
Американский сервис потокового вещания Netflix в I квартале 2020 г. увеличил количество своих подписчиков на 15,8 млн человек в сравнении с тем же периодом 2019 г. (9,6 млн).
Ведомости вчера в 20:33
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Кино
Премьеру сиквела фильма «Веном» перенесли на 2021 год
«Веном 2» должен был выйти на экраны в октябре 2020 года, однако премьеру перенесли на восемь месяцев — на 25 июня 2021 года.
Известия вчера в 21:07
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия вчера в 02:08
Происшествия
За несоблюдение пропускного режима наказали 153 саратовца
В Саратовской области 21 апреля по состоянию на 16:00 за несоблюдение пропускного режима составлено 153 административных протокола.
Регион 64 00:52
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
Во Владивостоке сотни людей встали в очередь за водой
Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей.
REGNUM 00:21