Энергетика

ПримаПримаМировые цены на нефть упали ниже нуля

Мировые цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля. Ночью американцы отпускали баррель за 3-8 долларов.
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Цена на нефть WTI упала ниже нуля: что это значит? Объясняют экономисты

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В администрации Ленинградской области нашли коронавирус

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В России резко упали оптовые цены на бензин

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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 6723

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на 459, до 6,723 тысячи, скончались еще четыре пациента, всего умерших 55, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава республики.
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В ответ Кадыров посоветовал мужчинам побриться наголо. Затем глава республики побрился сам.
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Во Франции в McDonald’s выстроилась многокилометровая очередь

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