Энергетика

ФАНФАНЦена на нефть марки WTI упала ниже нуля

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI впервые в истории стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.10 по московскому времени, WTI торговался уже на уровне минус 1,4 доллара за баррель. Срок окончания обращения майского фьючерса — 21 апреля.
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Нефть WTI упала ниже нуля. Как так вышло и что будет дальше

РБКвчера в 05:12

Эксперты объяснили причину падения цены нефти WTI ниже нуля

ТАСС20 апреля в 15:31

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

РИА Новостивчера в 03:41

Цены на нефть впервые в истории упали ниже нуля

Lenta.ru20 апреля в 18:38

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

URA.Ruвчера в 04:24

Ниже нуля: нефть WTI упала до отрицательных значений

Вести.Ru20 апреля в 14:30

Цена российской нефти на азиатском рынке упала ниже $15

БИЗНЕС Online20 апреля в 02:32
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:33
1,5K
Общество

В Хабаровском крае из-за коронавируса ввели масочный режим

Власти Хабаровского края ввели масочный режим в регионе для снижения темпов распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 21:52
32
Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
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Кино

Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса

20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
36
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
5,2K
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года.
Коммерсантъ 00:02
234
Общество

В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России

Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
224
Общество

В России просроченные права и паспорта продлили из-за коронавируса

Россияне могут ездить с просроченными водительскими правами и пользоваться старыми паспортами. Эти документы пока можно не продлевать.
Ариг Ус 19 апреля в 03:58
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Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Футбол

Звездоспад: как пандемия скажется на интересе топ-игроков к РПЛ

В последние несколько сезонов среди команд РПЛ был тренд на покупку именитых и титулованных, но уже довольно возрастных игроков.
Известия вчера в 17:00
Здоровье

Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
1
Здоровье

В Алтайском крае выявили девять новых случаев заражения коронавирусом

Ранее ТАСС сообщал, что случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у работника подрядной организации, работающей на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" (дочерняя компания ПАО "Челябинский цинковый завод") в Алтайском крае.
ТАСС 19 апреля в 02:46
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Политика

Омич может возглавить прокуратуру Волгоградской области

Как передает местное издание, сейчас идет процесс оформления документов по переводу высокопрофессионального государственного советника юстиции 2 класса на новую должность.
БК55 вчера в 23:58
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 20 апреля в 16:41
4,8K
Финансы

Греф дал россиянам совет, в чём хранить сбережения

Глава Сбербанка Герман Греф дал россиянам совет относительно того, в чём хранить свои сбережения.
RT на русском вчера в 09:40
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Здоровье

Вахтовиков в Тюменской области отправят в обсервации по коронавирусу

Мероприятия введены из-за вспышки инфекции на Уватском месторождении Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо ввела ограничительные мероприятия на всех предприятиях нефтегазовой отрасли региона в связи со вспышкой коронавируса на одном из месторождений.
Правда УрФО вчера в 23:32
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
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Футбол

Нидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Чемпионат Нидерландов по футболу приостановили после 25 туров при лидерстве «Аякса» из Амстердама.
Ридус вчера в 16:14
Экономика

Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней

Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Экономика

Депутатам Забайкалья предложат снизить налоги для бизнеса

Губернатор Забайкалья Александр Осипов внес в Заксобрание края законопроект о снижении налоговой ставки для предпринимателей, которые особенно пострадали в период распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:28
Культура

Шнуров изгоняет демона, а киллер изолируется на яхте в Okko

Действие фильма происходит в Индонезии, где бывший наемный убийца Райан решил завершить свою деятельность и изолировался на маленькой яхте у побережья.
Газета.Ru 00:00
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 20 апреля в 15:39
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Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:41
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира

Газета.Ru вчера в 11:19
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Общество

ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса

По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета вчера в 11:31
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Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
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