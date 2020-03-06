Энергетика

ТАССТАССЦена на нефть Brent опустилась ниже $47 впервые с июля 2017 года

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% - до $46,73 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent находилась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 г.
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Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

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Ведомости06 марта в 12:58

Цена нефти марки WTI обвалилась более чем на 10%

ПРАЙМ06 марта в 15:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

RT на русском06 марта в 06:43
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