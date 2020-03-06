Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% - до $46,73 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent находилась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 г.

Цена на нефть Brent опустилась ниже $47 впервые с июля 2017 года

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