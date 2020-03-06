Энергетика
ТАССЦена на нефть Brent опустилась ниже $47 впервые с июля 2017 года
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала более чем на 6,5% - до $46,73 за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз стоимость Brent находилась ниже $47 за баррель в середине июля 2017 г.
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Цена на нефть Brent упала ниже 47 долларов за баррель впервые с июля 2017-го
Банки.ру06 марта в 11:14
Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки
Интерфакс06 марта в 11:25
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