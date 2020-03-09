Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМировые цены на нефть упали почти на треть

Цены на нефтяные фьючерсы на фондовой бирже обрушились на 31 процент, до 31,43 доллара за баррель. В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.
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Стоимость нефти марки Brent 9 марта рухнула
 почти на треть, до $31,43 за баррель, после чего рубль резко подешевел на валютном рынке: доллар вырос до 72,5 рубля, евро до 82,2 рубля.
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