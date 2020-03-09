с чего всё началось

Цены на нефтяные фьючерсы на фондовой бирже обрушились на 31 процент, до 31,43 доллара за баррель. В течение первого рабочего дня после развала сделки ОПЕК+ цены упали на 14 долларов, преодолев отметку в 34 доллара впервые с февраля 2016 года.

Мировые цены на нефть упали почти на треть

Гаджеты Microsoft советует открыть дыру в безопасности для установки драйверов При возникновении проблем с ручной установкой драйверов в операционной системе Windows 10 на сайте Microsoft предлагают отключить систему защиты целостности памяти.

Экономика Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.

Экономика Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар По состоянию на 3:30 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,93 руб. и составил 72,5 руб. Курс евро вырос на 4,89 руб. и составил 82,4 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $35,63, WTI — $32,58.

Политика Путин отверг возможность возглавить Госсовет Президент Владимир Путин, говоря о возможности возглавить Госсовет, заявил, что это создаст ситуацию двоевластия в стране, которая для страны является губительной.

Космос На МКС научились выращивать вкусные и полезные салаты Исследователи сравнили космический овощ с салатом, выращенным на Земле в условиях, аналогичных МКС, с учетом относительной влажности, концентрации углекислого газа и температуры.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Общество В России зафиксировано четыре новых случая заражения коронавирусом В России за сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, все заболевшие посещали в последние две недели Италию.

Политика Посольство Украины в США потребовало переделать карту с Крымом Посольство Украины в США выразило свое недовольство тем, что американский информационно-развлекательный ресурс Vox выложил карту распространения коронавируса COVID-19, на которой Крым указан российским регионом.

Игры Авторы Dead or Alive 6 извинились за платную смену цвета волос героев Неделю назад в Dead or Alive 6 эксклюзивно на PS4 (!) добавили возможность платно менять цвет волос персонажей — каждая перекраска обходилась в один доллар, а для возвращения предыдущего цвета приходилось вновь платить.