Энергетика

РЕН ТВРЕН ТВМировые цены на нефть ускорили темпы роста

Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем. Цена майских фьючерсов на Brent поднималась на 9,32% до 27,2 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
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Эксперт объяснил «отскок» цен в разгар нефтяной войны

Infox.ru20 марта в 02:04

Мировые цены на нефть растеряли весь рост пятницы и снова падают

ПРАЙМ20 марта в 09:42

Мировые цены на нефть ускорили рост

ГЛАС.RU20 марта в 03:26

Мировые цены на нефть ускорили падение

НТВ20 марта в 14:48

Цены на нефть ускорили рост после трех сессий сильного снижения

РИА Новости19 марта в 13:53

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

РЕН ТВ19 марта в 11:59

Мировые цены на нефть перешли к росту

Взгляд.ру19 марта в 11:58
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Общество

США стали третьей по числу зараженных коронавирусом страной

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, по данным университета Джона Хопкинса, в США достигло 26 138 человек.
РБК вчера в 22:47
Энергетика

Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель

Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 02:16
Политика

Москва и Минск договорились о поставках нефти

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти — премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону сотрудничество в области энергетики, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 15:33
Политика

Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Мой Брянск вчера в 14:16
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье

Названы болезни, повышающие опасность коронавируса

Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:02
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 20 марта в 09:02
Общество

В Москве демонтировали временный памятник Жукову

Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 09:17
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Наука

Виртуальная реальность поможет женщинам в борьбе с анорексией

Женщины, страдающие от анорексии или булимии, смогли принять свою внешность, когда оценили ее при помощи виртуальной реальности.
Planet Today 20 марта в 06:28
Общество

Мишустин предостерег компании от увольнений на фоне коронавируса

Правительство России намерено ежедневно отслеживать ситуацию на рынке труда в связи с распространением коронавируса.
UfaTime.ru вчера в 12:01
Здоровье

Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.
Evo-rus.com 20 марта в 09:03
Футбол

Защитник «Айнтрахта» Ндика может перейти в «Ливерпуль» или «Арсенал»

Ндика перешел в Айнтрахт из Осера в июле 2018 года за 5,5 миллионов евро.
Советский спорт 01:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Энергетика

Белоусов назвал ответственных за резкое падение цен на нефть

Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+.
Российская газета вчера в 19:41
Происшествия

В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом

В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
РИА Новости 20 марта в 01:23
Общество

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирусную инфекцию, у них взяты анализы, сообщает региональное правительство.
РИА Новости 00:03
Происшествия

Два автобуса столкнулись в Тамбовской области

ТАСС 01:04
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты

В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Вести.Ru вчера в 04:17
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

Четыре из пяти крупнейших в России поставщиков гречневой крупы уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 15–20%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей сетей «Лента», «Магнит» и «Командор» (работает в Восточной Сибири).
РБК вчера в 10:15
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Чтобы повысить иммунитет и не болеть врачи советуют употреблять в пищу больше морской капусты.
Деловое.ТВ вчера в 03:04
Политика

Россию попросили помочь охваченной коронавирусом Италии

Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме направил письмо в Россию с просьбой помочь Италии.
Мой Брянск вчера в 14:00
Общество

Собянин: метро Москвы не закроют из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что московский метрополитен не будет закрываться из-за коронавируса.
Газета.Ru 01:40
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Общество

Bloomberg: Путин не отступит в нефтяной войне с Саудовской Аравией

Президент Владимир Путин не станет просить Саудовскую Аравия "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство деловой информации Bloomberg.
Sputnik Таджикистан 20 марта в 11:54
Футбол

Роналдиньо отметил день рождения в парагвайской тюрьме

В гостинице Асунсьона прошли обыски. Полиция изъяла парагвайские паспорта и телефоны. Суд арестовал Роналдиньо и его брата на полгода.
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Развитие сети распредцентров в РФ поможет упростить поставки продуктов - «Росагромаркет»

Развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ) в России поможет в решении проблем с логистикой и доставкой товаров в магазины, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга "Росагромаркет", реализующий проект создания в РФ сети ОРЦ, Богдан Григорьев.
ПРАЙМ 01:15
Здоровье

Британские врачи назвали нетипичный симптом коронавируса

Британская ассоциация оториноларингологии (ENT) сообщила о выявлении необычного симптома коронавируса, который фиксировался у многих заболевших COVID-19.
Известия 00:00
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