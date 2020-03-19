Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем. Цена майских фьючерсов на Brent поднималась на 9,32% до 27,2 доллара за баррель, сообщает ТАСС.

Политика Москва и Минск договорились о поставках нефти Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти — премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Сергей Румас обсудили по телефону сотрудничество в области энергетики, сообщает РИА Новости.

Здоровье Установлен средний инкубационный период коронавируса "Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.

Здоровье Названы болезни, повышающие опасность коронавируса Итальянское общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия рассказало о заболеваниях, которые увеличивают риск летального исхода при коронавирусной инфекции.

Общество В Москве демонтировали временный памятник Жукову Временный памятник маршалу Жукову, установленный на Манежной площади в Москве, демонтировали из-за проблем с постаментом, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Здоровье Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Государственной Думы, проинформировал СМИ и россиян, каким образом Китаю удалось справиться со вспышкой опасного вируса и почему Италия уже обогнала Китай по количество погибших в результате заражения.

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Экономика Развитие сети распредцентров в РФ поможет упростить поставки продуктов - «Росагромаркет» Развитие оптово-распределительных центров (ОРЦ) в России поможет в решении проблем с логистикой и доставкой товаров в магазины, сообщил РИА Новости гендиректор холдинга "Росагромаркет", реализующий проект создания в РФ сети ОРЦ, Богдан Григорьев.