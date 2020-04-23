Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаМировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent в моменте подорожали на 11% — до 22,59 доллара за баррель, на нефть WTI — на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется
 на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.
Известиявчера в 23:15

Подробнее о событии

Цены на нефть ускорили рост

РИА Новостивчера в 11:31

Цена на нефть снова выросла

Lenta.ruвчера в 23:12

Стоимость нефти Brent выросла на 5,02%

Газета.Ruвчера в 23:44

Цена нефти Brent растет на 5%

ТАССвчера в 22:49

Цена нефти Brent выросла на 5,02%

Известиявчера в 23:31

Цена на нефть WTI выросла на 29%

RT на русскомвчера в 11:08

Нефть WTI выросла на 30%

ИА Красная Веснавчера в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:53, Ашберн

Комментарии

Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
98
Шоу-бизнес

Дана Борисова обвинила Анастасию Волочкову в алкоголизме

Дана Борисова не устает заявлять, что не употребляет алкоголь и запрещенные препараты уже около трех лет.
Paparazzi.ru 04:56
17
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
2,1K
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
660
Политика

Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР

Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
2,6K
Общество

Вузы назвали дату начала нового учебного года

Новый учебный год в вузах начнётся 1 сентября. Формат обучения будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране.
News.ru 22 апреля в 21:18
126
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
255
Политика

В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино

«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
4
Экономика

S&P ухудшило прогноз по снижению ВВП России до 4,8% в 2020 году

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения, свыше 175 тысяч человек скончались.
ПРАЙМ 11:21
Финансы

Рубль растет третий день подряд на фоне решения ЦБ понизить ставку и дорожающей нефти

Российская валюта в пятницу продолжила расти к доллару и к евро третий день подряд.
ПРАЙМ 10:43
Общество

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
68
Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1,2K
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
91
Хоккей

«Салават Юлаев» погасил долги по зарплатам

«Салават Юлаев» погасил долги по зарплатам. В уфимском клубе полностью рассчитались с хоккеистами за март.
Спорт-Экспресс 10:05
Общество

В Ростовской области от коронавируса умер первый пациент

Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Ростовской области. Пациент с COVID-19 умер 17 апреля.
Rostov.ru 08:15
128
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3,2K
Футбол

Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU 07:38
Общество

В США число жертв коронавируса превысило 50 тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч, следует из данных университета Джона Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
РИА Новости 11:00
Шоу-бизнес

Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину

Известная певица Наташа Королева поделилась с фанатами отрывком новой песни «Давай гуляй», которую она посвятила своим землячкам — украинкам.
ФАН 10:12
Общество

В Алтайском крае вводятся новые ограничительные меры

Губернатор Виктор Томенко подписал документ, в соответствии с которым вводятся изменения в Указ №44, в котором говорится о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ПолитСиб.Ру 07:45
4
Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
65
Экономика

Утвержден список системообразующих организаций в строительстве и ЖКХ

Правительственная комиссия утвердила актуализированный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, сообщается на сайте Минстроя.
РИА Новости 10:13
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
2
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
116
Экономика

ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
389
Происшествия

МВД предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену Ренато Усатому

МВД России предъявило заочное обвинение молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по делу о выводе из РФ через молдавский банк более 500 млрд рублей.
ТАСС 10:18
16
Общество

Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках

Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
197
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
33
Общество

Голикова раскрыла статистику смертности от коронавируса по возрастам

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что около 22% жертв коронавируса в России – это люди в возрасте от 50 до 64 лет.
РИА Новости 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное