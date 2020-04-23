с чего всё началось

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent в моменте подорожали на 11% — до 22,59 доллара за баррель, на нефть WTI — на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель.

Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ». 1

Общество Министр здравоохранения Приамурья покинула свой пост Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. 1

Здоровье Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае За минувшие сутки тест показал положительный результат у восьми человек В Алтайском крае лабораторно подтвердили восемь новых случаев заболевания COVID-19. 312

Общество Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа Сумма контракта — 11,99 млрд руб. Как пояснил Качанов, оформленные гражданами пропуска для выхода на работу будут действовать в течение 12 часов и предназначены для тех, кому поездка в офис будет требоваться эпизодически. 619

Авто Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.

Политика Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению. 357

Финансы Доллар на открытии торгов вырос, евро — снизился Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов вырос на 0,10%, до 74,85 руб. Курс евро понизился на 0,31%, до 80,38 руб.

Общество Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса. 3K

Происшествия В Воронежской области выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом Число жителей Воронежской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, за сутки выросло с 261 до 291, среди новых пациентов есть не покидавший региона шестилетний ребенок, сообщило облправительство. 37

Технологии Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей с рабочего стола Ка отмечают эксперты, это типичная проблема операционной системы (ОС) Windows, которая связана с тем, что ОС загружается с временным профилем пользователя, который удаляет настройки, некоторые файлы и значки с рабочего стола. 3

Политика Донецку вернули название Сталино на три дня в году Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. 1

Авто 240 машин финансового мошенника продадут на аукционе Все средства, которые будут выручены с реализации коллекции мошенника, уйдут на оплату долговых обязательств.