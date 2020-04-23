Энергетика
Парламентская газетаМировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent в моменте подорожали на 11% — до 22,59 доллара за баррель, на нефть WTI — на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель.
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На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.Известиявчера в 23:15
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В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
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Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
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Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
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В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
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Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
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Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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МИД России вернул Украине две ноты по Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
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Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан
Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан по республике и на выезд за ее пределы.
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Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
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