Энергетика

Парламентская газетаПарламентская газетаМировые цены на нефть ускорили рост

Мировые цены на нефть продолжают расти. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов. Июньские фьючерсы на североморскую смесь марки Brent в моменте подорожали на 11% — до 22,59 доллара за баррель, на нефть WTI — на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель.
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется
 на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.
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