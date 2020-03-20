Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост

В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

РБКвчера в 03:18

Цена нефти марки Brent борется за отметку в $30

Красная веснавчера в 03:53

Цены на нефть ускорили рост после трех сессий сильного снижения

РИА Новости19 марта в 13:53

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

ТАССвчера в 03:19

Цены нефти ринулись вверх, превысив $30

ПРАЙМвчера в 03:08

Цена на нефть марки WTI повысилась более чем на 5%

Комсомольская правдавчера в 01:43

На бирже в Москве дорожает рубль

Эхо Москвывчера в 03:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 01:13, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости вчера в 04:35
Экономика

NYT рассказала о стрессоустойчивости экономики России к кризису

Как сообщает СМИ, антироссийские санкции, введенные западными странами, повлияли на укрепление и формирование стрессоустойчивости российской экономики.
Газета.Ru вчера в 16:45
Здоровье

В Красноярском крае зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Красноярском крае выявили один новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 01:07
Происшествия

Подозреваемый в тройном убийстве задержан в Кемеровской области

Подозреваемый в убийстве трех человек задержан в городе Мариинске Кемеровской области, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
Газета.Ru 01:03
Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Суть событий 19 марта в 01:45
Экономика

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат.
RT на русском вчера в 23:55
Здоровье

Названы пищеварительные симптомы нового коронавируса

Врачи описали пищеварительные симптомы при заражении коронавирусом человеком.
Evo-rus.com вчера в 11:30
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку

Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Слово и Дело вчера в 02:46
Экономика

ЦБ выступил против прямых денежных выплат россиянам по примеру США

Банк России не видит необходимости в условиях пандемии коронавируса поддержать россиян прямыми выплатами, как это было сделано в США, и сомневается в эффективности таких мер.
Дождь вчера в 10:18
Музыка

На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года

Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".
Интерфакс вчера в 18:03
Экономика

Глава ВТБ обратился к клиентам в связи с коронавирусом

ВТБ гарантирует клиентам выполнение обязательств перед ними в полном объеме и делает все необходимое для обеспечения непрерывной работы банка, следует из письма главы кредитной организации Андрея Костина, опубликованного пресс-службой ВТБ.
Rambler News Service вчера в 13:36
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Происшествия

На Урале осудили лихача, сбившего ребенка на тротуаре

Российская газета вчера в 05:35
Политика

Лукашенко: российские ритейлеры просили у Белоруссии продукты питания

Коммерсантъ вчера в 09:21
Общество

В России подтвердили новые случаи заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 16:16
Здоровье

Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
Экономика сегодня 19 марта в 05:17
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru вчера в 12:44
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Футбол

«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Австралии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Австралии «Вестерн Сидней Уондерерс» — «Сидней».
Чемпионат 01:00
Авто

Стали известны характеристики нового Ford Bronco Sport

Тарантас Ньюс вчера в 08:46
Здоровье

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия вчера в 21:49
Экономика

Около 3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу

Около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 21:05
Политика

ЦИК утвердил вид бюллетеня для голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России утвердил вид бюллетеня для проведения общенародного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:40
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Автоновости дня 19 марта в 01:15
Общество

Малому и среднему бизнесу отсрочат арендные платежи

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по арендным платежам за федеральное имущество до 2021 года.
ТАСС вчера в 08:14
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы вчера в 04:05
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

CyberSport.ru 19 марта в 13:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в Греции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Греции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Газета.Ru вчера в 23:01
Общество

Bloomberg рассказал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Россия не собирается просить перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 16:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное