Энергетика
НТВМировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 5%, а WTI — на 12,7%. Цены на нефть резко ускорили темпы снижения.
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Рубль вечером усилил укрепление к доллару и евро благодаря заметному ускорению темпов роста нефти
Финмаркет19 марта в 13:03
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Комментарии
Происшествия
В Мурманской области при взрыве боеприпаса ранены пять военных
Пять военнослужащих Северного флота пострадали при подрыве артиллерийского боеприпаса в Мурманской области.
Армия и оружие
Еще один Ил-76 вылетел из России в Италию
С подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Италию вылетел четвертый Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку
1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Общество
В России резко вырос спрос на онлайн-кинотеатры и товары для ремонта
На фоне объявления в мире пандемии коронавируса в России трехкратно вырос спрос на подписки онлайн-кинотеатров и двукратно – на спортивный инвентарь, а покупать товары для ремонта стали в четыре раза чаще, свидетельствуют результаты исследования E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.
Общество
За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека
По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
Политика
Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом
В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Общество
В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Футбол
Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
Общество
Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией
"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева поцеловались в прямом эфире
Галкин поцеловал Пугачёву, когда та собралась уходить из эфира и идти спать.
Общество
В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом
В Москве подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией; среди инфицированных есть иностранцы.
Общество
В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы
«Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.
Армия и оружие
Американские военные в Европе заразились коронавирусом
Как минимум 35 американских военнослужащих в Европе заразились коронавирусом COVID-19.
Общество
Для запасающихся туалетной бумагой из-за коронавируса придумали термин
Для обозначения паникующих из-за пандемии коронавируса людей придумали термин. Он появился в словаре английского сленга Urban Dictionary.
Политика
Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт определен
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал снижающим риск заражения вирусами продуктом морскую капусту.
Здоровье
Минздрав Украины отозвал данные о выздоровлении восьмерых с коронавирусом
Минздрав Украины аннулировал сообщение о выздоровлении восьми пациентов, которым ранее был поставлен диагноз коронавирусная инфекция.
Футбол
«Челси» и «Кристал Пэлас» постараются заполучить Чалова летом
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов «Челси» и «Кристал Пэлас».
Общество
Охваченная эпидемией Италия останавливает производство
Для выживания в условиях эпидемии Италия бросает все силы на производство товаров первой необходимости, закрывая второстепенные предприятия.
Шоу-бизнес
Сергей Полунин впервые показал двухмесячного сына от Елены Ильиных
Танцор вместе с новорожденным снялся для обложки глянца. В январе Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые стали родителями.
Происшествия
В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение
Сильнейшее за полтора века землетрясение произошло в хорватской столице Загребе.
Общество
В ВОЗ сообщили о сроках появления вакцины от коронавируса
Разработка и испытания вакцины от коронавируса займут не менее года, сообщает ТАСС со ссылкой на директора программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.
Здоровье
Врач рассказала, для кого вреден чеснок
Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях нельзя употреблять чеснок.