Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 5%, а WTI — на 12,7%. Цены на нефть резко ускорили темпы снижения.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Общество В России резко вырос спрос на онлайн-кинотеатры и товары для ремонта На фоне объявления в мире пандемии коронавируса в России трехкратно вырос спрос на подписки онлайн-кинотеатров и двукратно – на спортивный инвентарь, а покупать товары для ремонта стали в четыре раза чаще, свидетельствуют результаты исследования E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.

Общество За сутки в Италии от коронавируса погибли 793 человека По данным департамента гражданской обороны, за одни сутки в Италии от коронавирусной пандемии скончалось 793 человека, 546 из которых приходятся на Ломбардию.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.

Политика Разработан план на случай заражения Джонсона коронавирусом В Великобритании разработан план действий на случай возможного заражения новой коронавирусной инфекцией премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Общество Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией "С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.

Экономика Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.

Общество В ряде регионов России построят дополнительные инфекционные боксы «Чтобы быть готовыми к любому развитию событий, принято решение начать строить в ряде регионов дополнительные инфекционные боксы», — цитирует его ТАСС.

Политика Саакашвили заявил о неготовности Украины к кризису, в отличие от РФ Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украина, в отличие от России, к экономическому кризису, который произойдет из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть, не готова.

Общество Снижающий риск заражения вирусами продукт определен Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал снижающим риск заражения вирусами продуктом морскую капусту.

Общество Охваченная эпидемией Италия останавливает производство Для выживания в условиях эпидемии Италия бросает все силы на производство товаров первой необходимости, закрывая второстепенные предприятия.