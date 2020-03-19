Энергетика

НТВНТВМировые цены на нефть ускорили падение

Мировые цены на нефть марки Brent снижаются более чем на 5%, а WTI — на 12,7%. Цены на нефть резко ускорили темпы снижения.
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Мировые цены на нефть ускорили падение

НТВ20 марта в 14:48

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста

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РИА Новости19 марта в 13:53

Цены на нефть ускорили рост до 15-22% после трех сессий сильного снижения

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Финмаркет19 марта в 13:03

Мировые цены на нефть ускорили рост

ГЛАС.RU20 марта в 03:26

Мировые цены на нефть перешли к росту

Взгляд.ру19 марта в 11:58
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