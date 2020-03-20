Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост

В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили
 $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.
Ведомости20 марта в 03:20

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Цена на нефть непредсказуемо пляшет

Российская газета20 марта в 15:31

Цены на нефть ускорили рост после трех сессий сильного снижения

РИА Новости19 марта в 13:53

Баррель нефти Brent подешевел до $26

Известия20 марта в 14:38

Цена нефти марки WTI упала на 13%

ПРАЙМ20 марта в 14:53

Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель

ТАСС20 марта в 14:54

Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне

Интерфакс20 марта в 01:31

Цена нефти WTI упала более чем на 10%

RT на русском20 марта в 14:50
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Сенегалец из «Карпат» поблагодарил смартфон за то, что «не москаль»

Pravda.Ru 20 марта в 11:05
Экономика

На фоне обвала рубля банки зафиксировали рост спроса на кредиты

Банки фиксируют резкий рост потребительского спроса на POS-кредиты и ссуды наличными.
Live24 вчера в 04:12
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
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В Брянске сняли коронавирусную пародию на клип группы Little Big

Городской телеканал (Брянск) 20 марта в 08:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Космос

Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия вчера в 22:20
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении дезинформации с целью дискредитации действий США по борьбе с пандемией.
Газета.Ru вчера в 09:27
Здоровье

В Красноярске зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск 20 марта в 23:19
Политика

Немецкий журналист высоко оценил меры России по борьбе с коронавирусом

Благодаря решительным действиям служб безопасности и санитарно-эпидемиологическому контролю ситуация с распространением коронавируса в России остается относительно спокойной, в то время как страны Европы погружаются в кризис.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом

США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:02
Финансы

Курсы доллара и евро упали на закрытии торгов

Курсы доллара и евро снизились на закрытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Банка России.
Газета.Ru 20 марта в 07:12
Общество

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве есть ребенок

В Москве число заболевших коронавирусом за сутки выросло на шесть человек и составляет 137 человек, среди новых пациентов есть ребенок, сообщает столичный оперштаб.
РИАМО вчера в 12:41
Происшествия

Около тысячи человек поместят в карантин на борту Costa Luminosa

Около тысячи человек будут помещены в карантин на борту лайнера Costa Luminosa, зашедшего в итальянскую Савону в субботу утром, заявил президент Лигурии Джованни Тоти.
РИА Новости вчера в 19:56
Общество

Тест вице-президента США на коронавирус оказался отрицательным

"Рада сообщить, что тест на COVID-19 дал негативный результат для вице-президента и второй леди", - написала она.
ТАСС вчера в 21:14
Общество

Киев остановит работу общественного транспорта

С 22 марта в Киеве полностью прекратится движение пассажирского транспорта, о чем рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.
Shraibikus News вчера в 10:49
Общество

Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Lenta.ru вчера в 16:44
Политика

Сергей Лавров стал Героем труда

Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Российская газета вчера в 11:38
Футбол

Мальдини заразился коронавирусом

Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.
Газета.Ru вчера в 16:09
Армия и оружие

Россия направит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом

В страну доставят восемь мобильных бригад российских военных медиков и специалистов-вирусологов, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.
РБК вчера в 17:35
Общество

В Москве закрывают бассейны, фитнес-центры и аквапарки

На Москву и Подмосковье приходится почти половина рынка фитнес-услуг — 47%, следует из данных Ассоциации операторов фитнес-индустрии.
Коммерсантъ вчера в 11:24
Экономика

Вассерман оценил вероятность начала войны после спада мирового кризиса

После спада мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, может начаться глобальный конфликт.
Народные новости вчера в 12:10
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Происшествия

Появилась информация о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Lenta.ru вчера в 10:54
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - отметили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Футбол

Попович: в России коронавируса не боюсь, а вот в Европе происходит что-то страшное

Бывший полузащитник «Оренбурга» Денис Попович, перешедший в зимнее трансферное окно в «Крылья Советов» в качестве свободного агента, рассказал о своём дебюте за самарский клуб, а также прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Чемпионат вчера в 19:43
Происшествия

В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба

Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.
РБК вчера в 15:57
Спорт

Лыжник Большунов назвал свой доход за прошлый сезон

Лыжник из РФ рассказал о своем заработке по итогам прошлого сезона. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».
ProstoProSport вчера в 11:50
Политика

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
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