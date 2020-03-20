Энергетика
ГЛАС.RUМировые цены на нефть ускорили рост
В ходе торгов цены на нефтяную смесь «Brent» выросли на 6%, превысив отметку в 30 долларов за баррель. Баррель нефтепродуктов сорта «WTI» подорожал на 7%, до 27 долларов. Отметим, что мировые цены на нефть растут уже второй день.
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE майские фьючерсы стоили $30,12 в 9.57 мск, их цена выросла на 5,7%. Майские фьючерсы WTI подорожали на 5,4% до $27,39 за баррель.Ведомости20 марта в 03:20
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Цены на нефть продолжили рост в пятницу после существенного скачка накануне
Интерфакс20 марта в 01:31
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