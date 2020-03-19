Энергетика
РЕН ТВМировые цены на нефть ускорили темпы роста
Мировые цены на нефть в четверг вечером резко растут. Темпы их роста выросли до 10-20% с роста в 5-11% днем. Цена майских фьючерсов на Brent поднималась на 9,32% до 27,2 доллара за баррель, сообщает ТАСС.
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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
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Россия направит помощь в Италию для борьбы с коронавирусом
Россия с сегодняшнего дня направит помощь в Италию для борьбы с пневмонией, вызванной коронавирусом.
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Экспорт российских вооружений в 2019 году превысил $15 млрд
Россия в 2019 году экспортировала вооружений на сумму более 15,2 миллиарда долларов в 50 стран мира, пишут «Известия».