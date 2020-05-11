Энергетика

Пятый каналПятый каналМировые цены на нефть устремились вверх

Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов. Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель.
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Новости кризиса 14 мая: доходы россиян упадут до уровня 2006 года, банки дали миллиарды на кредиты

URA.Ru11:13

Нефть Brent поднялась над отметкой $30 за баррель

REGNUM10:28

Нефть незначительно подорожала, оправившись от страха перед коронавирусом

Московский Комсомолец01:59

Нефть дорожает на бирже после снижения в среду

Эхо Москвы02:39

Стоимость нефти Brent выросла до 29,37 доллара за баррель

News.ru02:09

Brent подорожала до $29,35 за баррель после падения котировок в среду

Интерфакс01:43

Баррель болеет от избытка

Российская газета11 мая в 12:10
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Комментарии

Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
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Футбол

Мещеряков рассказал, когда начнется реконструкция стадиона «Локомотив»

Реконструкция стадиона футбольного клуба "Локомотив" начнется явно не в 2020 году, в текущем году успеть начать строительные работы будет невозможно, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.
РИА Новости 10:44
Общество

В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова

В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.
Дождь 09:04
Общество

В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией

В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
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Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Политика

Путин предложил создать Национальную базу генетической информации

Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации, правительство продумает финансирование этого проекта из бюджета.
Радио Маяк 10:00
Технологии

Xiaomi представила свою кредитную карту

Xiaomi в сотрудничестве с UnionPay и GF Credit Card выпустила кредитную карту Xiaomi GF.
MobiDevices 09:33
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Шоу-бизнес

Тарасов рассказал, почему они с Бузовой не завели детей

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, почему они вместе с бывшей женой, певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, не завели детей.
RT на русском 06:52
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
30
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,3K
Общество

Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем

Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки.
РБК 09:20
10
Общество

Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси

Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская газета 04:43
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Шоу-бизнес

Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью

Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.
РЕН ТВ 07:38
Игры

Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы

Компании 2K и Hangar 13 анонсировали переиздание культовой трилогии Mafia и опубликовали на YouTube 30-секундный тизер.
Российская газета 03:32
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Транспорт

Смольный планирует закрыть 34 маршрута в Санкт-Петербурге этим летом

Правительство Петербурга планирует отменить 34 коммерческих маршрута, существование еще 29 зависит от перевозчиков.
Экономика сегодня 10:06
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
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Общество

Родители Архангельской области начали оформлять «карантинные» выплаты на детей

Производить единовременную выплату начнут с 1 июня 2020 года, но обращаться за назначением денежной помощи можно вплоть до 1 октября 2020 года.
Медиапортал Правда Севера вчера в 07:21
Единоборства

Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова

Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы.
АиФ Дагестан 03:59
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Фигурное катание

Загитова и Глейхенгауз проведут онлайн-тренировку

RT на русском вчера в 13:05
Энергетика

Первые жертвы: нефтегазовые гиганты США объявили о скором банкротстве

Крупнейшая компания California Resources предупредила инвесторов о возможном банкротстве.
РИА Новости 01:00
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Общество

Попова: рост числа заболевших коронавирусом в России остановлен

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить.
Будущее России. Национальные проекты 10:24
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Экономика

Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей

Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02
Происшествия

Бывший декан Владимирского юринститута обвиняется в получении взяток

Как уточняют в региональном управлении Следственного Комитета РФ, с мая 2007 года Морозов состоял в должности директора факультета внебюджетного образования Владимирского юридического института, с октября 2014 года назначен на должность декана факультета с полномочиями по приему обучающихся, их переводу с курса на курс, допуску к экзаменам и защите выпускной квалификационной работы.
Владимирские ведомости 07:24
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Политика

Парад 9 мая в Минске отправил в отставку посла Словакии в Белоруссии

Евразия Daily 07:44
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Общество

Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей

Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru 12 мая в 07:57
48
Как работают Яндекс.Новости?
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