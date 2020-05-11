Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов. Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель.

Футбол Мещеряков рассказал, когда начнется реконструкция стадиона «Локомотив» Реконструкция стадиона футбольного клуба "Локомотив" начнется явно не в 2020 году, в текущем году успеть начать строительные работы будет невозможно, сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров московского клуба Анатолий Мещеряков.

Общество В Росреестре засекретили московскую квартиру генпрокурора Краснова В Росреестре засекретили квартиру генпрокурора Игоря Краснова, теперь собственником квартиры указана Российская Федерация.

Общество В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали. 4

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 250

Политика Путин предложил создать Национальную базу генетической информации Владимир Путин предложил создать Национальную базу генетической информации, правительство продумает финансирование этого проекта из бюджета.

Технологии Xiaomi представила свою кредитную карту Xiaomi в сотрудничестве с UnionPay и GF Credit Card выпустила кредитную карту Xiaomi GF.

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 449

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 130

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 30

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,3K

Общество Дальнобойщики начали забастовку на границе с Китаем Сегодня на российско-китайской границе началась забастовка российских дальнобойщиков из-за сокращения пропускной способности на автомобильных переходах с китайской стороны до десяти машин в сутки. 10

Общество Лукашенко принял с докладом премьера Беларуси Об итогах работы национальной экономики за истекшие четыре месяца доложил 14 мая президенту Беларуси глава правительства Сергей Румас, сообщила пресс-служба главы государства. 1

Шоу-бизнес Актрису Аллу Мещерякову обокрали перед смертью Как стало известно РЕН ТВ, советская и российская актриса театра и кино Алла Мещерякова, известная зрителям по ролям в таких фильмах, как «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Калина красная», незадолго до смерти могла стать жертвой преступления.

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 885

Энергетика «Роснефть» прокачивает право на скидку При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик. 56

Общество Родители Архангельской области начали оформлять «карантинные» выплаты на детей Производить единовременную выплату начнут с 1 июня 2020 года, но обращаться за назначением денежной помощи можно вплоть до 1 октября 2020 года.

Единоборства Конор Макгрегор: Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова Боец UFC Конор Макгрегор на своей странице в Twitter написал, что молится за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, который находится в одном из военных госпиталей Москвы. 12

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 115

Экономика Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.