Энергетика
Пятый каналМировые цены на нефть устремились вверх
Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов. Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7184 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Комментарии
Общество
Сечин попросил освободить от налогов инвестиции «Роснефти» в генетику
На совещании по развитию генетики у президента глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил исключить инвестиции его компании в генетику из налогооблагаемой базы.
Интерфакс 07:59
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
РКН изучает публикации The New York Times и FT о коронавирусе в России
Роскомнадзор при поддержке компетентных органов власти изучает статьи американских изданий о смертности от коронавируса в России.
Экономика сегодня 10:45
Фигурное катание
Роднина жестко ответила на критику Тарасовой
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Общество
Игрок «Кто хочет стать миллионером» угадал конечный ответ и не выиграл
Участник британской телевизионной интеллектуальной игры "Кто хочет стать миллионером" Эндрю Таунсли смог правильно ответить на финальный вопрос, но не выиграл – он не решился рискнуть уже заработанной суммой.
РЕН ТВ 09:47
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Адмирал рассказал о кораблях, которые получит ЧФ России. Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.
Piter.tv 02:57
Здоровье
Карантин грозит нескольким районам Саратовской области
Управление Роспотребнадзора по Саратовской области анализирует ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Новоузенском районе.
Регион 64 05:58
Биатлон
У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генах
Александр Макаров, директор Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН: «В трех генах, наиболее важных и ассоциированных с повышением содержания гемоглобина, были выявлены крайне редкие мутации, определяющие естественный повышенный уровень гемоглобина».
НТВ 11:48
Авто
Гражданский седан Aurus замечен в Европе
На европейских дорогах заметили люксовый седан Aurus Senat.
Тарантас Ньюс 02:13
Происшествия
СКР проводит проверку на заводе-производителе сгоревших аппаратов ИВЛ
СКР проводи проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшен Grand Thefy Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru 11:12
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Daily Storm 06:29
Общество
СМИ узнали об аресте в Донецке обвиняемого по делу MH17
В Донецке в середине марта был взят под стражу Леонид Харченко — бывший полевой командир ополчения и один из обвиняемых по делу о сбитом Boeing малайзийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
РБК 11:57
Политика
Путину пообещали зарегистрировать вакцину от коронавируса в сентябре
Глава центра вирусологии оценил реальные шансы в направлении борьбы с пандемией Президенту России Владимиру Путину назвали сроки регистрации вакцины от коронавируса.
SM News 08:38
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Общество
ФСБ проверит активистов, высадивших деревья в парке Екатеринбурга
Мэрия Екатеринбурга планирует обратиться в областные ФСБ и МВД для получения правовой оценки действий эко-активистов, которые в понедельник высадили деревья на территории парка УрГУПС.
Уральский меридиан 07:01
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой
Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Кино
Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена
Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания вчера в 15:08
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
Футбол
«Шахтер» готовится к предстоящему матчу. УПЛ возвращается
Первая команда донецкого «Шахтера» вернулась к тренировкам после двухмесячного карантина.
BetOn 09:51
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Религия
В Черногории произошли столкновения православных верующих с полицией
В результате столкновений полиции и православных верующих в Черногории были задержаны больше 70 человек, 26 полицейских пострадали.
Телеканал RTVI 10:52
Происшествия
Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей
Симферополь, 14 мая 2020, 17:41 — REGNUM Бывшего руководителя госпредприятия «Крымавтотранс» подозревают в незаконном присвоении и растрате пяти миллионов рублей.
REGNUM 10:41
Общество
Собянин рассказал про «свет в конце тоннеля» в борьбе с коронавирусом
"Что касается света в конце тоннеля, то этот свет будет зависеть от того, насколько мы все вместе энергично и ответственно будем подходить к тем требованиям, которые предъявляет жизнь", – поделился Собянин.
Москва 24 11:16
Общество
20 дней россиянин с коронавирусом пролежал в коме и выздоровел
Житель Свердловской области после заражения коронавирусом 20 дней пролежал в коме и выздоровел, рассказал глава региона Евгений Куйвашев в беседе с «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».
Live24 11:16
Общество
В ПФР объяснили, когда лучше подавать заявки на выплаты на детей
Портал Ura.ru, ссылаясь на источник в Пенсионном фонде России (ПФР), распространил информацию, согласно которой подавать заявление на получение выплат российским семьям с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно лучше с 15 мая.
Журналистская правда 04:01