Энергетика

Пятый каналПятый каналМировые цены на нефть устремились вверх

Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов. Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель.
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Нефть Brent поднялась над отметкой $30 за баррель

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