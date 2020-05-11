Страны ОПЕК+ дополнительно сокращают добычу сырья, вселяя оптимизм в инвесторов. Мировые цены на нефть устремились вверх. Стоимость марки Brent подобралась к 30 долларам за баррель.

Мировые цены на нефть устремились вверх

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