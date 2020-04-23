Энергетика
Вечерняя МоскваМировые цены на нефть уверенно растут после рекордного обвала
В четверг утром, 23 апреля, мировые цены на нефть показывают уверенный рост после рекордного обвала в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 8:19 по Москве стоимость июньских фьючерсов Brent увеличилась на 12,91 процента — до 23 долларов за баррель.
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На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.Известиявчера в 23:15
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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 5% и превысила $22 за баррель
Эхо Москвывчера в 23:48
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Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
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Общество
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Политика
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Общество
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Армия и оружие
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Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
Новые Ведомости 22 апреля в 04:42
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Наука
Отказ от пищевой соли поможет избежать сердечных заболеваний
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые представили информацию о том, что замена соли снижает артериальное давление, предотвращая, тем самым, 175 000 смертей из-за болезней сердца и около 208 000 из-за инсульта.
ToDay News Ufa вчера в 10:55
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СМИ анонсировали крупнейшую реформу МГУ
Целью реформы заявлена ликвидация дублирующих друг друга направлений обучения, которые одновременно функционируют на разных факультетах.
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В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Шоу-бизнес
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Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил продление режима общей самоизоляции в России на май.
Live24 06:08
Политика
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Газета.Ru 08:38
Политика
Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией
Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику: пятый президент Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области.
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Общество
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RT на русском 06:31
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Lenta.ru 11:23
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Голикова: россияне устали от ограничений из-за коронавируса
Жители России устали от ограничений из-за коронавируса, важно оценить возможность ослабления ограничительных мер.
ТАСС 11:50
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
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Политика
Горбачёв назвал виновников срыва перестройки и развала СССР
Что же касается срыва перестройки, то, заявил Горбачёв, в этом виноваты путчисты из Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП).
НТВ вчера в 07:32
Политика
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
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Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
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Здоровье
Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России
В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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Общество
Роспотребнадзор представил поэтапное возвращение общепита к работе
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В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета
В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета, на которой должен был случаться отчёт главы республики Валентина Коновалова.
Piter.tv 04:00