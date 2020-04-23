Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваМировые цены на нефть уверенно растут после рекордного обвала

В четверг утром, 23 апреля, мировые цены на нефть показывают уверенный рост после рекордного обвала в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 8:19 по Москве стоимость июньских фьючерсов Brent увеличилась на 12,91 процента — до 23 долларов за баррель.
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с чего всё началось
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года торгуется
 на уровне $22,40 за баррель, рост составил 5,02%.
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Комментарии

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Издание The Drive пишет, что Т-14 «Армата» называется наиболее защищенным российским танком, провала которого российские военные не могут допустить.
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В Хакасии депутаты сорвали сессию Верховного совета

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