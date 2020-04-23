с чего всё началось

В четверг утром, 23 апреля, мировые цены на нефть показывают уверенный рост после рекордного обвала в начале недели. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. К 8:19 по Москве стоимость июньских фьючерсов Brent увеличилась на 12,91 процента — до 23 долларов за баррель.

Мировые цены на нефть уверенно растут после рекордного обвала

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