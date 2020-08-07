Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель
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Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
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