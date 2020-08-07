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Московский Комсомолец
Московский Комсомолец

Цена нефти марки Brent упала до $44,96 за баррель

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились в цене на 0,38%, достигнув $41,79 за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,29% — до $44,96 за баррель.В источнике
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URA.Ru

Новости кризиса 8 августа. ВВП России рухнет, за ЖКХ придется платить больше, семьям с детьми помогут деньгами

URA.Ru00:00
RT на русском

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русскомвчера в 01:17
Эхо Москвы

Цены на нефть незначительно снижаются этим вечером

Эхо Москвывчера в 14:02
ПРАЙМ

Нефть дешевеет на 1,5% на росте геополитических рисков

ПРАЙМвчера в 13:28
Росбалт

Нефть завершает неделю неоднозначно

Росбалтвчера в 11:59
Ньюс-НН

Цены на нефть в мире пошли вниз

Ньюс-ННвчера в 08:57
ИА Красная Весна

Цены на нефть марки Brent вернулись к $44 за баррель

ИА Красная Веснавчера в 15:09

Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани

Как ранее сообщал портал «ЯСНО» в интервью, которое длится больше часа, Вениамин Кондратьев ответил почти на два десятка вопросов – от воспитания своих детей и пабликов, которые читает глава края, до главных проблемы Кубани.
Вениамин Кондратьев назвал главную проблему на Кубани
Ясновчера в 14:14
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Капитан перевозившего селитру судна прокомментировал взрыв в Бейруте

Бывший капитан судна Rhosus, которое, предположительно, перевозило груз аммиачной селитры, оказавшейся в порту Бейрута, рассказал об условиях хранения вещества, а также назвал возможные причины его детонации.
RT на русском09:27
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СК возбудил уголовное дело по смерти девочки в монастыре на Урале

По факту смерти девочки в Среднеуральском женском монастыре следователями возбуждено уголовное дело, об этом сообщил врач-онколог Виктор Щипицын в обращении на странице в «ВКонтакте» Всеволода Могучева.
Национальная служба новостейвчера в 03:32
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Хэмилтон стал лучшим в третьей практике Гран-при 70-летия «Формулы-1»

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при 70-летия "Формулы-1", который проходит в Великобритании на автодроме "Сильверстоун".
РИА Новости07:13
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