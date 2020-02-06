Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов растут
Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,13%, составив $50,13 за баррель.
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Игры
Новую студию автора Dead Space в Take-Two назовут 31st Union
Оказывается, это наименование студии Майкла Кондри, которую он открыл вместе с 2K Games ровно год назад, в феврале 2019 года.
Происшествия
Историка Соколова оставили в СИЗО до конца следствия
Обвиняемый в убийстве своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко историк Олег Соколов останется под арестом в московском СИЗО до окончания следственных действий, ориентировочно до середины апреля 2020 года.
Экономика
Минтранс оценил убытки авиакомпаний РФ от приостановки полетов в Китай
Убытки российских авиакомпаний от приостановки полетов в Китай, по подсчетам Минтранса, составляют около 1,6 млрд рублей.
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Армия и оружие
Армия Сирии заявила о готовности ответить на атаки турецких сил
Вооруженные силы Сирии находятся в полной готовности отвечать на атаки турецкой армии и продолжат выполнять свой долг по защите безопасности родины.
Общество
Крупнейшие производители пива вышли из Союза пивоваров России
Лидеры российского пивного рынка «Балтика» (Carlsberg Group), Heineken и AB InBev Efes заявили о выходе из состава Союза российских пивоваров (СРП).
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Игры
Авторы The Last of Us Part II показали ключевые арты, статуэтку Элли и динамическую тему для PS4
11 февраля представители студии Naughty Dog опубликовали два ключевых арта The Last of Us Part II и запустили раздачу динамической темы для PS4.
Финансы
Курс доллара снизился до 63,95 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 63,95 рубля.
Экономика
Акции «Газпрома» ускорили рост на корпоративных новостях
Акции "Газпрома" вечером во вторник ускорили подъем на корпоративных новостях, бумаги выросли на Мосбирже до 232,7 рубля (+3,3%) - максимума с 6 февраля.
Политика
США усложнили выдачу виз россиянам, работающим по подряду
Некоторые страны Запада, включая США, продолжают усложнять процедуру получения виз по обычным загранпаспортам россиянам-сотрудникам подрядных учреждений, обслуживающих загранучреждения РФ за границей, сказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Политика
Зеленский уволил представителя Украины в минской группе
Украинский президент Владимир Зеленский отправил в отставку уполномоченного представителя страны в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске Валерию Лутковскую.
Политика
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление в НАТО
Депутаты парламента Северной Македонии ратифицировали договор о вступлении страны в НАТО, сообщил во вторник, 11 февраля, глава партии «Социал-демократический союз Македонии» Зоран Заев.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Общество
ВОЗ назвала сроки готовности вакцины от нового коронавируса
Вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских счетов
Ранее эксперты назвали основные способы кражи денег с банковских счетов россиян.
Общество
В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Как сообщает ToDay News Ufa, в своем Тelegram-канале «Доктор Мясников» популярный доктор и телеведущий сообщил, что на данный момент риск подхватить новый китайский коронавирус именно на территории РФ полностью отсутствует.
Здоровье
Минздрав: треть россиян являются «тихими» алкоголиками
Евгений Брюн напомнил, что сейчас развернута масштабная работа, направленная на снижение доли россиян, употребляющих табак и алкоголь.
Происшествия
В Польше жестоко избили граждан России, Украины и Белоруссии
Полиция польского города Торунь разыскивает семь человек, которые в минувшие выходные жестоко избили пятерых граждан Украины, России и Белоруссии.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Политика
Аббас назвал условия для переговоров с Израилем
Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил, что готов немедленно приступить к переговорам с Израилем.
Общество
Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.