Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов растут
Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,13%, составив $50,13 за баррель.
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Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Политика
В МИД России назвали возможные сроки встречи лидеров стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Теннис
Хачанов выиграл у Фоньини на старте турнира в Роттердаме
Политика
СМИ сообщили о «неприятном» разговоре Богдана с Зеленским
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об отставке после "неприятного разговора" с Владимиром Зеленским, сообщает "Украинская правда".
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Общество
В России вынесен первый приговор активисту «нежелательной организации»
В России вынесен первый судебный вердикт по статье уголовного кодекса «Участие в нежелательной организации».
Политика
В МИД Украины заявили об отсутствии оснований назначать посла в России
«Нет никаких оснований повышать статус дипломатических отношений путём назначения посла Украины», — приводит Интерфакс сообщение украинского МИД.
Общество
ВОЗ дала официальное название коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала название коронавирусу — COVID-2019, заявил во вторник, 11 февраля, глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции.
Общество
Белоруссия перерабатывает последнюю нефть
Белоруссия начала выбирать технологическую нефть для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти на запад, сообщили «РИА Новости» в «Белнефтехиме».
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Политика
В Кремле Козака назвали куратором по Украине
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, кто в кремлевской администрации теперь отвечает за политику в отношении Украины.
Авто
Опубликованы первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения модернизированного УАЗ «Патриот», которого еще называют «Русским Прадо».
Общество
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил от содержания под стражей директора парка "Тайган" Олега Зубкова, изменив ему меру пресечения на запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз
Вчера стало известно, что в семье 44-летнего Энрике Иглесиаса и 38-летней Анны Курниковой произошло пополнение – у супругов родился третий ребенок.
Здоровье
Все школы Нижнего Новгорода закрывают на карантин с 13 февраля
Нижегородский Роспотребнадзор принял решение закрыть с 13 февраля на карантин все школы города.
Общество
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога
Проверка, которую проводит СК России по сообщению об установке видеокамер в гинекологическом кабинете одной из калининградских женских консультаций, взята на контроль в центральном аппарате ведомства.
Политика
В Госдуме предложили бывшим президентам пожизненно быть сенаторами
В готовящийся ко второму чтению проект закона о внесении поправок в Конституцию предложили добавить ряд новых положений, среди которых и обеспечение за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совета Федерации.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Технологии
Ошибка в Windows 7 не дает пользователям выключить компьютер
Microsoft 14 января прекратила поддержку операционной системы Windows 7. В компании рекомендовали пользователям обновиться до Windows 10.
Общество
Еще 60 человек заболели коронавирусом на круизном лайнере в Японии
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» еще 51 сирийского военного в Идлибе
В Министерстве обороны Турции сообщили о "нейтрализации" еще 51 сирийского военного в Идлибе.
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным публикации российских СМИ о Белоруссии
Лукашенко отметил, что в зарубежных СМИ, в том числе в российских, часто публикуются инсинуации в отношении Белоруссии.
Кино
Обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль стала Рене Зеллвегер
Обладательницей «Оскара» за лучшую главную женскую роль стала Рене Зеллвегер («Джуди»).