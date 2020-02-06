Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов растут

Мировые цены на нефть растут в начале торгов во вторник, 11 февраля. Мартовские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,13%, составив $50,13 за баррель.
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 12:11, Ашберн
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