Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров во вторник утром после сильного снижения накануне.

Цены на нефть корректируются после бурного снижения накануне

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