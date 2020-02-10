Энергетика
Московский КомсомолецЦены на нефть корректируются после бурного снижения накануне
Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров во вторник утром после сильного снижения накануне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Футбол
Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Здоровье
Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак
Врач объяснил, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует.
Политика
Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
Экономика
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Общество
В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей
Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
Общество
Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта
Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Здоровье
В России начинается эпидемия гриппа и ОРВИ
Превышение эпидемического порога зафиксировано в 37-ми регионах страны.
Культура
Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Российские философы написали открытое письмо Путину
Российские ученые-философы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они жалуются на новую систему учета научных публикаций.
Авто
Специалисты изучили обновленную Lada 4x4
Появление обновленного внедорожника Lada 4x4 представляет собой сплав современных технологий и полюбившиеся черты легендарного автомобиля.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Сообщают, что говорить о 100% готовности препарата на данный момент нельзя, но китайские ученые первыми преступили к испытанию вакцины от коронавируса.
Финансы
Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов
Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Футбол
Головин — про частую смену тренеров в «Монако»: «Голова идёт кругом»
23-летний российский полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "монегасков".
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Армия и оружие
«Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим
Две атаки дронов на авиабазу Хмеймим, которые произошли накануне, отражены с помощью ЗРПК «Панцирь-С», сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Армия и оружие
На Украине анонсировали введение электронного военного билета
В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.