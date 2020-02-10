Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть корректируются после бурного снижения накануне

Цены на нефть корректируются на мировом рынке товаров во вторник утром после сильного снижения накануне.
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Мировые цены на нефть в ходе торгов растут

RT на русском00:27

Стоимость нефти Brent подобралась к $54 за баррель

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Нефть перешла к росту после обвала накануне

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Цены на нефть стабильны, потому что нет решения России по ОПЕК+

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Нефть закрылась на минимумах конца 2018 года

REGNUMвчера в 15:36

Brent подешевела до $54,39 за баррель

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В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Политика

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Вести.Ru вчера в 16:57
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Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ вчера в 13:19
Экономика

ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%

Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Интерфакс 02:54
Политика

Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова

Lenta.ru 02:27
Здоровье

Онколог назвал единственный действенный способ предотвратить рак

Врач объяснил, что универсального перечня изменений в состоянии здоровья, на которые стоит обратить внимание, не существует.
Алтапресс 08 февраля в 23:58
Политика

Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.
РБК 00:46
Экономика

Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы

Правительство Михаила Мишустина возобновило дискуссию, начатую правительством Дмитрия Медведева, о снижении социальных взносов, рассказали три федеральных чиновника.
Ведомости вчера в 16:44
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Газета.Ru 02:15
Общество

В ГТРК «Камчатка» провели беседу со смеявшейся телеведущей

Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
РИА Новости 02:12
Общество

Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта

Платформа для запуска космических аппаратов «Морской старт» прибудет на Славянский судоремонтный завод ориентировочно в начале марта.
REGNUM вчера в 21:47
Общество

Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе

Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Известия вчера в 23:47
Здоровье

В России начинается эпидемия гриппа и ОРВИ

Превышение эпидемического порога зафиксировано в 37-ми регионах страны.
Эхо Москвы 02:31
Культура

Пугачева отреагировала на эвакуацию на премьере фильма «Лед-2»

Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра "Октябрь" во время премьеры "Лед-2" При этом так совпало, что в момент, когда сработала пожарная тревога, героиня Марии Ароновой запела песню "Озеро надежды" Пугачевой.
Газета.Ru 01:42
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Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

РБК 09 февраля в 19:45
Армия и оружие

Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22

Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Avia.pro 09 февраля в 23:42
Общество

Российские философы написали открытое письмо Путину

Российские ученые-философы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину. Они жалуются на новую систему учета научных публикаций.
Политсовет вчера в 00:08
Авто

Специалисты изучили обновленную Lada 4x4

Появление обновленного внедорожника Lada 4x4 представляет собой сплав современных технологий и полюбившиеся черты легендарного автомобиля.
Тарантас Ньюс 09 февраля в 11:17
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Известия вчера в 21:48
Наука

Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова

Сообщают, что говорить о 100% готовности препарата на данный момент нельзя, но китайские ученые первыми преступили к испытанию вакцины от коронавируса.
Замана 02:25
Финансы

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара снизился на 18 копеек и составляет 63,94 рубля. Евро упал на 19 копеек и стоит 69,97 рубля.
Экономика сегодня вчера в 02:27
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика

Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности

Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
RT на русском 01:35
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Футбол

Головин — про частую смену тренеров в «Монако»: «Голова идёт кругом»

23-летний российский полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин прокомментировал назначение Роберта Морено на пост главного тренера "монегасков".
Sport.ru 02:44
Биатлон

Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
ODDS.ru вчера в 05:32
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В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян

В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
РБК 01:00
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

РИА Новости 00:21
Армия и оружие

«Панцири» отразили две атаки дронов на Хмеймим

Две атаки дронов на авиабазу Хмеймим, которые произошли накануне, отражены с помощью ЗРПК «Панцирь-С», сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Взгляд.ру вчера в 15:29
Армия и оружие

На Украине анонсировали введение электронного военного билета

В украинской армии в 2020 году в тестовом режиме введут электронные военные билеты, заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Взгляд.ру вчера в 02:33
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