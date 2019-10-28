Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,41%, составив $55,58 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,36% — до $61,35 за баррель.
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Хоккей
Задоров провёл жёсткий силовой приём, отправив соперника в раздевалку. Видео
В третьем периоде российский защитник «Колорадо» Никита Задоров провёл жёсткий силовой приём против форварда «Пантерз» Джея Гаврилюка.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".
Футбол
Арустамян: «Боюсь, что у ЦСКА нет шансов на чемпионство»
Комментатор Нобель Арустамян в подкасте Sport24 выразил мнение, что у ЦСКА нет шансов на чемпионство в этом сезоне российской Премьер-лиги.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Политика
Рассекречена характеристика КГБ на Путина
Политика
Путин заявил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины
Россия готова значительно снизить цену на газ для Украины при прямых поставках, заявил президент России Владимир Путин.
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
Космос
1,5 миллиона км над Землей
Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
Гаджеты
AMD убеждена, что переход на 5-нм техпроцесс обернётся для неё выгодой
В следующем году экспансия 7-нм продуктов позволит перекрывать постоянные издержки с ещё большим запасом, поэтому выгода от использования передовой литографии только увеличится.
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
По данным Минздрава, в 31-м регионе увеличилось число врачей.
Политика
Венгрия применила вето против декларации НАТО по Украине
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его коллеги наложили вето на совместную декларацию послов стран НАТО по Украине, пишет Hungary Today.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
Общество
Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Происшествия
Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.