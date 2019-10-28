Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 30 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,49%, составив $55,27 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:03

Цены на нефть стабилизировались в четверг утром

Московский Комсомолец00:04

Нефть продолжает дешеветь на сомнениях в результатах усилий ОПЕК+

ПРАЙМ29 октября в 11:10

Котировки Brent и WTI продолжают снижаться из-за «сомнений»

Росбалт29 октября в 11:35

Нефть Brent опустилась к $60 за баррель

REGNUMвчера в 14:24

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на декабрь на Лондонской нефтяной бирже 30 октября в 12:10 MSK составил $61.28 за баррель

АК&Мвчера в 05:30

Мировые цены на нефть понизились по итогам торгов среды

Банки.ру01:11
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Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Гаджеты

Apple купила бренд российской компании

Компания ISBC продала свою торговую марку AIRTAG американскому техно-гиганту Apple.
ПроТуймазы 01:29
Общество

Правительство утвердило предельный рост цен на ЖКХ в 2020 году

Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
РИА Новости вчера в 10:30
Политика

Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе

Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Rusvesna.su вчера в 14:41
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
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Чубайс вновь заявил о необходимости углеродного налога

России придется вернуться к теме введения углеродного налога, но нужно взвешенно выбрать время, заявил в интервью «РИА Новости» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.
Коммерсантъ вчера в 22:23
Общество

В Челябинске из-за снегопада образовались десятибалльные пробки

Горожане в соцсетях жалуются на нечищеные дороги Челябинск из-за снегопада, который начался около 4 часов утра, встал в десятибалльных пробках.
Правда УрФО 00:44
Политика

Пушков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку –2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в среду, 30 октября, прокомментировал решение Дании разрешить строительство газопровода «Северный поток – 2». По словам сенатора, теперь в Варшаве и Киеве «могут отдыхать».
Известия вчера в 11:22
Общество

Кадастровая палата рассказала о мошенничестве с электронными подписями

"Запрет на заключение электронных сделок без специальной отметки в ЕГРН позволяет автоматически отклонить любые электронные документы на отчуждение права, даже если документы подало доверенное лицо владельца недвижимости", - уточняет Павел Чащин.
Российская газета 01:05
Политика

В США предложили включить новые виды вооружения в ДСНВ

Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Джон Салливан заявил о желании Вашингтона начать дискуссии с Москвой о включении новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружениях.
ТК Звезда вчера в 13:26
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Президент Чили объявил об отмене саммита АТЭС

Глава Чили Себастьян Пиньера объявил об отмене саммита АТЭС, проведение которого было запланировано на ноябрь, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ вчера в 10:14
Общество

В МГУ сегодня пройдет сбор поручительств за математика Азата Мифтахова

Мифтахова подозревали в изготовлении бомбы, однако потом задержали по другому делу – о хулиганстве.
Эхо Москвы 00:01
Политика

В Санкт-Петербурге рассекретили характеристику КГБ на Владимира Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику-рекомендацию КГБ СССР на нынешнего президента России Владимира Путина.
REGNUM вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Газета.Ru вчера в 10:44
Армия и оружие

РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике

Российская газета вчера в 03:01
Политика

Генсек НАТО не хочет учитывать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Мнение России относительно возможного членства Украины в НАТО не имеет значения для принятия решения, нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая перед курсантами Морской академии в Одессе, полную запись встречи обнародовала пресс-служба НАТО.
РИА Новости вчера в 19:10
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru вчера в 07:36
Общество

Большинство россиян считает важным отмечать День народного единства

Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, при этом половина из них уверена, что этот праздник способствует сплочению.
Известия 00:20
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Политика

Украинский депутат переписывался с проституткой на заседании Рады

News.ru вчера в 06:40
Происшествия

Судмедэксперт по делу о сбитом под Кировом «пьяном» мальчике признал ошибку

Судмедэксперт Сергей Насонов, который обнаружил этиловый спирт в крови сбитого в Кировской области шестилетнего мальчика, признал свою ошибку.
Известия вчера в 15:30
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
Экономика

Инвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Футбол

Клопп: «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Политика

Захарова призвала помочь Украине развести силы в Донбассе

"Международные усилия должны быть направлены на помощь Киеву, будь то президент, будь то другие силы, для того, чтобы был реализован ключевой элемент, который имеет важнейшее значение для движения вперед", — призвала Захарова.
Lenta.ru вчера в 21:14
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
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