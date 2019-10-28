Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 29 октября, снижаются. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,41%, составив $55,58 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре снизились на 0,36% — до $61,35 за баррель.
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Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие
На Дальнем Востоке и Балтике развернули РЛС «Подсолнух»
Характеристики засекречены, однако, согласно данным на сайте НИИДАР, загоризонтная РЛС поверхностной волны "Подсолнух-Э" (экспортный вариант) предназначена для "освещения воздушной и надводной обстановки в целях обеспечения национальной безопасности прибрежного государства".
РИА Новости 01:11
Общество
«Л’Этуаль» собрался купить сеть магазинов «Подружка»
Сеть магазинов косметики "Подружка" работает с 2005 года, сейчас ритейлер управляет более чем 230 магазинами.
Интерфакс вчера в 13:11
Общество
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Росстат рассказал, дороги в каких регионах России больше всего соответствуют нормативным требованиям на конец 2018 года.
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес
Собчак обвинила Асмус в провале программы о фильме «Текст»
Телеведущая Ксения Собчак обвинила актрису Кристину Асмус в низких рейтингах последнего выпуска своей передачи, который был посвящен фильму «Текст».
Культуромания 28 октября в 05:35
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
RT на русском 02:08
Армия и оружие
Андреевский флаг в Мировом океане демонстрирует державную мощь
Красная звезда вчера в 17:03
Наука
Нарциссизм защищает от развития стресса и депрессии
Результаты исследования, которое было проведено с участием 700 человек в ирландском Университете Квинс в Белфасте, показали, что люди с нарциссическими чертами ментально более устойчивы.
Вечерний курьер вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые осуществила пуск ракеты «Булава»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава».
RT на русском вчера в 22:05
Теннис
Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч в Париже
Российский теннисист Даниил Медведев не смог преодолеть барьер второго раунда "Мастерса" в Париже, уступив французу Жереми Шарди, - 6/4, 2/6, 4/6.
GoTennis.ru вчера в 16:48
Происшествия
Стало известно о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Знакомый с ситуацией источник агентства РИА Новости заявил, что незадолго до трагедии в воинской части в Забайкалье между открывшим огонь по людям срочником Рамилем Шамсутдиновым и его сослуживцами произошел конфликт.
Журналистская правда 02:23
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Lenta.ru вчера в 06:13
Здоровье
Названы самые полезные для кишечника виды завтрака
Эксперты рассказали о видах завтрака, считающихся наиболее полезными для нормальной работы кишечника.
Актуальные Новости 01:34
Армия и оружие
Президент Литвы объяснил наличие танков НАТО у границы
Президент Литвы Гатанас Науседа объяснил, для чего нужны танки на границе с Белоруссией, сообщает Delfi во вторник, 29 октября.
Известия вчера в 05:59
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»
«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Общество
Россияне назвали лучшие города для переезда
Лучшим городом для переезда россияне считают Санкт-Петербург.
Lenta.ru 02:07
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета вчера в 00:30
Происшествия
В Чите на территории торговой базы застрелили медведя
Полицейские застрелили медведя, пробравшегося на территорию одной из торговых баз в Чите.
Российская газета вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала горячее фото в бикини
Украинская поп-певица Настя Каменских снова порадовала своих фанатов откровенной фотографией с отдыха в Мексике.
Московский Комсомолец вчера в 04:37
Политика
МИД Турции осудил решение Конгресса США о признании геноцида армян
Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал решение Конгресса США о признании геноцида армян в Османской империи.
Газета.Ru вчера в 20:56
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»
РИА Новости вчера в 22:46
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
РБК 01:00
Происшествия
Жителя Архангельска обвинили в каннибализме
Жителя Архангельска обвинили в убийстве трех человек и актах каннибализма.
Известия вчера в 06:12
Киберспорт
Следующая Battlefield выйдет не раньше 1 апреля 2021 года
Во время свежего ежеквартального отчёта Electronic Arts объявила, что следующая Battlefield выйдет в 2022-м финансовом году, который начнётся 1 апреля 2021 года и закончится 31 марта 2022 года.
Игромания.ру вчера в 17:41
Политика
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными
Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.
Известия вчера в 19:25
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Истцами по делу выступали акционеры совхоза, которые утверждали, что за передачу в уставный капитал компании ООО "ТТ Девелопмент" двух земельных участков стоимостью свыше миллиарда получили взамен только долю в этой организации, которая оценивалась в 29 млн рублей.
Российская газета вчера в 08:41
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17