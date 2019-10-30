Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть снижаются в среду утром

Инвесторы оценивают вышедшую накануне в США макростатистику, которая оказалась хуже ожиданий. По данным торгов, к 05.30 по московскому времени баррель североморской нефти Brent подешевел на 0,86%, до 61,06 доллара.
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Цены на нефть снижаются в среду утром

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