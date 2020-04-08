24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта. Напомним, ранее стало известно, что министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американские власти обсуждают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.

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Шоу-бизнес Лещенко рассказал, как Малахов уговорил его нарушить карантин Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в Коммунарке, рассказал, что нарушил карантин по вине телеведущего Андрея Малахова.

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Общество Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.

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Политика Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Кино Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.

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Шоу-бизнес Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.