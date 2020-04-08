Энергетика

ИА НовороссияИА НовороссияМировые цены на нефть вновь начали незначительно расти

24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта. Напомним, ранее стало известно, что министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американские власти обсуждают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
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Рост цен на нефть резко замедлился в ожидании статистики по запасам из США

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Стоимость нефти растет перед встречей ОПЕК+

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Комментарии

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Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

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Коммерсантъ 03:37
Общество

У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус

У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
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В Приморье предложили дополнительно снизить налоги, чтобы сохранить малый бизнес

Предприниматели в Приморье в условиях ограничительных противоэпидемических мер столкнулись с необходимостью платить в течение нерабочего периода налоги, зарплату и арендную плату.
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Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков

Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Российская газета 03:42
Общество

В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий

Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Общество

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
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По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.
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В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
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Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами

Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
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Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками

В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
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Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
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Студия Universal снимет фильм о вампирах по роману «Жажда»

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Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега

Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
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Российским туристам вернут деньги за отмененные туры

Правительство России решило возвратить деньги за "утерянные" путевки из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
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Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников

Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
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Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
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В Петербурге начнут штрафовать граждан за нарушение самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 12:53 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о том, чтобы наделить исполнительную власть правом штрафовать граждан и организации за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности или ЧС.
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