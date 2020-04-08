Энергетика
ИА НовороссияМировые цены на нефть вновь начали незначительно расти
24 марта СМИ предположили, что звонок Трампа принцу Саудовской Аравии обвалил цены на нефть 9 марта. Напомним, ранее стало известно, что министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что американские власти обсуждают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
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Комментарии
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Москве достигло 5841
За последние сутки в российской столице зафиксировано 660 новых случаев заражения COVID-19, общее число случаев достигло 5841.
Политика
В Кремле ожидают эффекта от режима самоизоляции на следующей неделе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эффект от режима самоизоляции в стране будет понятен во второй половине следующей недели, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
В Ивановской области зафиксировано 47 случаев коронавируса
По состоянию на 07.04.2020 года, в Ивановской области было зарегистрировано 47 случаев заболевания.
Происшествия
Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла
80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла.
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Шоу-бизнес
Лещенко рассказал, как Малахов уговорил его нарушить карантин
Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который переболел коронавирусом и был выписан из больницы в Коммунарке, рассказал, что нарушил карантин по вине телеведущего Андрея Малахова.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Общество
Израиль приостановил передачу России прав на Александровское подворье
Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем в связи с поданным против этого шага иском.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати специалистов "Росатома", приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в госкорпорации.
Экономика
В Приморье предложили дополнительно снизить налоги, чтобы сохранить малый бизнес
Предприниматели в Приморье в условиях ограничительных противоэпидемических мер столкнулись с необходимостью платить в течение нерабочего периода налоги, зарплату и арендную плату.
Экономика
Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам 15 российских банков
Рейтинговое агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по рейтингам 14 российских банков и с "позитивного" на "негативный" - прогноз по одному банку (Альфа-Банку).
Общество
В России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Политика
Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине
Три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в публикации для издания NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Общество
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Кино
Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
По мнению Фремо, душа и история фестиваля связаны с живым форматом, а на онлайн могут не согласиться правообладатели.
Армия и оружие
Украинского офицера после обмена с ДНР приговорили за госизмену
В 2014-2016 годах офицер ВСУ находился в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), а позже, после обмена, его задержали по подозрению в сотрудничестве с «террористами».
Экономика
Более половины россиян не смогут воспользоваться кредитными каникулами
Кредитными каникулами не смогут воспользоваться 51% россиян с ипотекой, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Происшествия
Пожилого российского историка избили в очереди за медицинскими масками
В Москве неизвестный избил российского историка, 82-летнего Владислава Назарова, когда тот находился в аптеке и стоял в очереди за медицинскими масками.
Происшествия
Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы
Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
Авто
Где купить новые ВАЗ-2101, Волгу и Жигули без пробега
Эксперты агентства Автостат выяснили, можно ли прямо сейчас купить новые советские автомашины Жигули: например, ВАЗ-2101, Волгу и другие.
Общество
Российским туристам вернут деньги за отмененные туры
Правительство России решило возвратить деньги за "утерянные" путевки из средств фонда персональной ответственности туроператоров.
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Общество
В Роструде назвали основания для увольнения сотрудников
Как отметили специалисты ведомства, прекратить трудовые отношения с сотрудниками по собственной инициативе работодатель может в том случае, если увольнение предусмотрено ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса — например, за грубое нарушение дисциплины.
Шоу-бизнес
Брюс Уиллис и Деми Мур устроили пижамную вечеринку
Пока что речь о возобновлении отношений на прежнем уровне речь не идет, однако, ничего не помешало актерам устроить своеобразную пижамную вечеринку вместе с дочерями.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей до 3 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат на детей до 3 лет. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Общество
В Петербурге начнут штрафовать граждан за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербург, 8 апреля 2020, 12:53 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало в первом чтении законопроект губернатора Александра Беглова о том, чтобы наделить исполнительную власть правом штрафовать граждан и организации за нарушение правил, установленных во время режима повышенной готовности или ЧС.