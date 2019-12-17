Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,07%, составив $60,17 за баррель.
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Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
Спорт
Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА
Общество
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Почему МИД настаивает на расторжении договора с Бермудами "Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора", — пишет министр.
Политика
На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Здоровье
Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам
Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
Футбол
Болельщики составили символическую сборную АПЛ последнего десятилетия
BBC Sport провел опрос среди болельщиков для определения лучших игроков АПЛ за последнее десятилетие.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Экономика
Воронежская область выделит 450 млн рублей субсидий на капремонт домов
Согласно приказу департамента ЖКХ и энергетики, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2020 году составит 9,08 рубля на 1 кв. м. Хотя утвержденная Минстроем РФ методика расчета требует 10,45 рубля.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Политика
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе
Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
Политика
Владимир Путин провел большую пресс-конференцию с журналистами
Сегодня в полдень президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с журналистами.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Кино
Вышел один из самых ожидаемых сериалов года «Ведьмак»
Кино
Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже
Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
Футбол
Хацкевич официально возглавил «Ротор»
Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Политика
Дмитрий Денисов стал врио городского головы Калуги
На сегодняшнем внеочередном заседании городской Думы временно исполняющий обязанности городского головы Калуги был назначен Дмитрий Денисов.
Гаджеты
Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»
Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Общество
В России предложили провести перепись сим-карт
Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Происшествия
В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия
Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Происшествия
Стали известны подробности теракта у здания ФСБ в Москве
Стрельбу на Большой Лубянке открыли три человека, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Инцидент произошел вечером 19 декабря.
Экономика
Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ
Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
Политика
43 сторонника ДНР и ЛНР нуждаются в верификации – Морозова
43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Армия и оружие
Корабли Балтийского флота после учений с индийскими ВМС посетят Иран
Отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учения "Индра-2019" отправился в Иран, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.