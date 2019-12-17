Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть вновь снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,07%, составив $60,17 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском18 декабря в 00:26

Цены на нефть корректируются после роста накануне

Московский Комсомолец17 декабря в 21:13

Цена нефти Brent превысила 66 рублей

Взгляд.ру17 декабря в 11:57

Стоимость нефти усилила рост на оптимизме вокруг торговли США и Китая

ПРАЙМ17 декабря в 10:25

Цена на нефть достигла дневного максимума и движется к $66 за баррель

REGNUM17 декабря в 10:01

Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника выросли

Банки.ру18 декабря в 00:54

Нефть марки Brent впервые с сентября стоит более $66 за баррель

News.ru17 декабря в 12:19
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Спорт

Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА

Спорт-Экспресс вчера в 06:05
Общество

Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Почему МИД настаивает на расторжении договора с Бермудами "Если реализация положений соглашения [с Бермудами] ставит под серьезную угрозу безопасность пассажирских перевозок, возможно, Минтрансу России и Росавиации следовало бы рассмотреть вопрос об инициировании прекращения действия рассматриваемого международного договора", — пишет министр.
РБК 02:00
Политика

На Украине отказались считать земли за пределами Подмосковья русскими

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — сказал Турчинов.
Известия 04:53
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фотографию в прозрачном платье

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала фотографию в полупрозрачном платье из фатина и рассказала о своих планах на Новый год.
iReactor 00:20
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости 18 декабря в 09:30
Здоровье

Центр Блохина опроверг данные о претензиях к российским дженерикам

Претензий к российским препаратам-дженерикам у врачей НМИЦ онкологии имени Блохина нет, в Минздрав и Росздравнадзор передаются данные о побочных эффектах любых лекарств, вне зависимости от страны-производителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра.
РИА Новости 04:58
Футбол

Болельщики составили символическую сборную АПЛ последнего десятилетия

BBC Sport провел опрос среди болельщиков для определения лучших игроков АПЛ за последнее десятилетие.
Sportbox.RU вчера в 17:59
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Экономика

Воронежская область выделит 450 млн рублей субсидий на капремонт домов

Согласно приказу департамента ЖКХ и энергетики, минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2020 году составит 9,08 рубля на 1 кв. м. Хотя утвержденная Минстроем РФ методика расчета требует 10,45 рубля.
КП - Воронеж вчера в 10:06
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости вчера в 14:50
Политика

В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России

Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Lenta.ru 04:45
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Политика

Владимир Путин провел большую пресс-конференцию с журналистами

Сегодня в полдень президент России Владимир Путин начал большую пресс-конференцию с журналистами.
ГТРК Чувашия вчера в 10:14
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Кино

Вышел один из самых ожидаемых сериалов года «Ведьмак»

РИА Новости 03:17
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

ТАСС 02:39
Кино

Умерла девушка Джеймса Бонда актриса Клодин Оже

Мир потрясла кончина известной актрисы Клодин Оже В возрасте 78 лет в Париже ушла из жизни французская актриса Клодин Оже, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Шаровая молния" (1965).
Новости РуФокс 04:59
Футбол

Хацкевич официально возглавил «Ротор»

Белорусский специалист Александр Хацкевич, ранее возглавлявший «Динамо Киев», теперь будет работать в «Роторе» - волгоградский клуб официально представил нового наставника.
Prognozist 04:08
Политика

Дмитрий Денисов стал врио городского головы Калуги

На сегодняшнем внеочередном заседании городской Думы временно исполняющий обязанности городского головы Калуги был назначен Дмитрий Денисов.
Весть (Калужская область) 04:26
Гаджеты

Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
Красная весна 18 декабря в 15:13
Общество

В России предложили провести перепись сим-карт

Чернышов предложил ведомству три инициативы, направленные на борьбу с серыми сим-картами: запуск федеральной платформы-агрегатора для граждан и компаний для верификации сведений о количестве зарегистрированных карт, проведение всероссийской инвентаризации выданных действующих карт и усиление противодействия криминального оборота серых сим-карт.
Lenta.ru 04:35
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Происшествия

Стали известны подробности теракта у здания ФСБ в Москве

Стрельбу на Большой Лубянке открыли три человека, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Инцидент произошел вечером 19 декабря.
Вести Подмосковья вчера в 12:54
Экономика

Главный продавец телерекламы назвал достоинства и недостатки ТВ

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ.
РБК вчера в 22:01
Политика

43 сторонника ДНР и ЛНР нуждаются в верификации – Морозова

43 сторонника ДНР и ЛНР, удерживаемые на территории Украины, нуждаются в верификации, заявила уполномоченная ДНР по правам человека Дарья Морозова, сообщило 20 декабря «Донецкое агентство новостей».
REGNUM 04:55
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота после учений с индийскими ВМС посетят Иран

Отряд боевых кораблей Балтийского флота России после завершения учения "Индра-2019" отправился в Иран, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
РИА Новости 04:04
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