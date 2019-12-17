Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Наука
Лучевая терапия нарушает коммуникацию нейронов мозга
Частым побочным эффектом у пациентов с раком головного мозга является нарушение когнитивных функций после воздействия лучевой терапии.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Россия расширила санкции в отношении граждан и товаров с Украины
Российское правительство расширило перечень украинских товаров, которые нельзя будет ввозить в страну, а также список граждан, к которым применяются ограничительные меры.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Политика
В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата о малоимущих
Председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба в беседе с РБК заявил, что слова депутата "Единой России" Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ были вырваны из контекста.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита в красном мини-платье шокировала поклонников
На фото постройневшая Лолита предстала в красном платье-мини от Balmain, в котором она выступит на шоу «Главный новогодний концерт» в Crocus City Hall в Москве.
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утилизационного сбора
Шведский автомобильный гигант Volvo анонсировал увеличение стоимости автомобилей на российском рынке к 2020 году.
Политика
Bild: Германия готовится к санкциям против «Северного потока-2»
Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
Происшествия
Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Общество
Посол Британии раскрыл ответ Скрипалей российским дипломатам
Посол Великобритании в России Лори Бристоу в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о судьбе бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Общество
Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик
Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Здоровье
Кто будет получать бесплатные лекарства, рассказали в Минздраве
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала на совете законодателей, какая категория граждан может претендовать на получение бесплатных лекарств.
Общество
Экоактивистка Грета Тунберг поссорилась с немецкими железнодорожниками
Выяснилось, что Грета Тумберг ехала с пересадками и в одном поезде она была в первом классе, а в другом поезде ей пришлось какое-то время провести на полу.
Политика
Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда
Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Здоровье
Росздравнадзор Коми выявил нарушения в медицинской отрасли
Как отметила руководитель территориального органа Росздравнадзора по РК Марина Абрамова, за 11 месяцев текущего года ведомство провело 25 плановых проверочных мероприятий, и в 21 медицинской фармацевтической организации были выявлены нарушения обязательных требований в сфере обращения с лекарственными препаратами.
Технологии
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Возлюбленный Розы Сябитовой тайно женился на молодой любовнице
Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо
Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо.
Гаджеты
Начальный уровень: представлен смартфон Samsung Galaxy A01
Не успели сетевые источники опубликовать изображения смартфона Galaxy A01 в защитных чехлах, как компания Samsung официально представила эту бюджетную модель.
Политика
Захарова прокомментировала разгон протестующих в Киеве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ждёт реакции правозащитников и дипломатов из стран Евросоюза на разгон протестных акций в Киеве.
Политика
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины
Общество
Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете
В случае если оператор IPTV не подключится к «Витрине ТВ», распространение интернет-версии телеканала должно быть прекращено.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.