Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила 66 рублей

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Стоимость нефти усилила рост на оптимизме вокруг торговли США и Китая

ПРАЙМ10:25

Мировые цены на нефть вновь снижаются

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Цены на нефть снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 21:38

Нефть марки Brent впервые с сентября стоит более $66 за баррель

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Финмаркет10:43

Цена нефтяной корзины ОПЕК перевалила за $67

Росбалт08:58
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Хозяин дома с арсеналом в Ленобласти держал в страхе супругу с детьми

Газета.Ru 07:43
Наука

Лучевая терапия нарушает коммуникацию нейронов мозга

Частым побочным эффектом у пациентов с раком головного мозга является нарушение когнитивных функций после воздействия лучевой терапии.
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Политика

В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине

Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
RT на русском 12:33
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
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Правительство Германии готовится к введению санкций США против «Северного потока-2», пишет Bild со ссылкой на внутренний документ Министерства экономики.
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Историка-расчленителя Соколова признали вменяемым

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, признан вменяемым.
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Возлюбленный отечественной телеведущей Розы Сябитовой тайно женился на своей молодой любовнице.
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