Энергетика
Взгляд.руЦена нефти Brent превысила 66 рублей
Прошлый раз цена на нефть Brent достигала отметку выше 66 долларов за баррель 17 сентября 2019 года, передает ТАСС. Нефть WTI (Light Sweet) выросла в цене на 1,1%, до 60,8 доллара за баррель. Курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,15%, до 62,59 рублей.
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Согласно сообщению, окончательное подтверждение сертификации ОГТСУ со стороны украинского регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - будет принято после вступления в силу соглашений о покупке акций и правами на экономическое управление оператором от АО "Укртрансгаз" к ПАО "Магистральные газопроводы Украины".
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Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Технологии
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Батареи электромобилей ежегодно теряют до 3% ёмкости
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У многодетной семьи из Ленобласти нашли арсенал оружия
Силовики во время обыска у жителя города Гатчина, подозреваемого в сексуальной связи с несовершеннолетней дочерью, обнаружили большое количество огнестрельного оружия, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в центральном аппарате МВД и в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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