Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
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Цена нефти Brent превысила 66 рублей

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Мировые цены на нефть вновь снижаются

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Финмаркет10:43

Котировки Brent и WTI слабо повышаются

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Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
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Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер

Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Lenta.ru 09:44
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
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По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
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В результате атаки боевиков в Идлибе погибли трое сирийских солдат

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Известный болельщик питерского "Зенита" Александр Румянцев, который является заводящим виража сине-бело-голубых, прокомментировал ситуацию, сложившуюся между футбольными фанатами и лидер команды с берегов Невы Артёмом Дзюбой.
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RT на русском 12:33
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Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Lenta.ru 14:10
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«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство

"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
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Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
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Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого они обсудили спектр тем, в том числе и нормандский саммит в Париже.
Газета.Ru 15:08
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Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
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С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки

Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
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«ВКонтакте» заблокировал Захара Прилепина за сбор помощи Донбассу

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу писателя Захара Прилепина.
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Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
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Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
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«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая

Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

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Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
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Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу

На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
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Названы самые популярные приложения за последние 10 лет

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Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой

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Глава «Нафтогаза» допустил провал переговоров по транзиту газа

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что до конца 2019 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через Украину не будет подписан, но выразил надежду на то, что в апреле-мае Киев вернется к этому вопросу с российской и европейской сторонами, передает «Интерфакс-Украина».
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