Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов. Январские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,37%, составив $59,85 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:33, Ашберн
Авто
Автомобили Volvo в России подорожают из-за утилизационного сбора
Шведский автомобильный гигант Volvo анонсировал увеличение стоимости автомобилей на российском рынке к 2020 году.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
Технологии
Microsoft заставит пользователей перейти на свой новый браузер
Разработчики уточнили, что апдейт произойдет в фоновом режиме, то есть пользователя фактически заставят перейти на новый браузер без возможности вернуться на старый.
Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Общество
Названы самые опасные алкогольные напитки
По мнению профессора, быстрее всего приводят к опьянению херес и портвейн, которые достаточно быстро попадают в кровоток.
Футбол
Фанат «Зенита»: «Задача Дзюбы играть, а не говорить. Мне кажется, ему кто-то подсказывает». ВИДЕО
Известный болельщик питерского "Зенита" Александр Румянцев, который является заводящим виража сине-бело-голубых, прокомментировал ситуацию, сложившуюся между футбольными фанатами и лидер команды с берегов Невы Артёмом Дзюбой.
Происшествия
Над челябинским метеоритом в музее поднялся купол
В историческом музее Южного Урала самопроизвольно поднялся защитный купол, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита, сообщил сотрудник отдела по связям с общественностью Юрий Богатенков.
Политика
В ЕС признали завершённым создание ГТС на Украине
Секретариат энергосообщества Евросоюза признал создание независимой от «Нафтогаза» газотранспортной системы завершённым.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Политика
Зеленский прокомментировал стычки возле Рады
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими.
Политика
«Нафтогаз» подал в суд на украинское правительство
"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Хоккей
Ковальчук стал неограниченно свободным агентом
Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом.
Политика
Путин и Макрон по телефону обсудили итоги нормандского саммита
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого они обсудили спектр тем, в том числе и нормандский саммит в Париже.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Предприятие «Авангард» производит промышленную взрывчатку для нефтегазовой отрасли, выпускает взрывчатые вещества для Минобороны России и утилизации боеприпасов для реактивных систем залпового огня.
Общество
«ВКонтакте» заблокировал Захара Прилепина за сбор помощи Донбассу
Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала страницу писателя Захара Прилепина.
Политика
В ОБСЕ рассказали об условиях проведения выборов в Донбассе
6 декабря глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, что обсудил с руководителем БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир возможность проведения выборов на части Донбасса, неподконтрольной украинскому правительству.
Армия и оружие
Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Футбол
«Спартак» объявил о сотрудничестве с футбольной ассоциацией из Китая
Московский «Спартак» и футбольная ассоциация китайской провинции Юньнань подписали меморандум о сотрудничестве.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Политика
Тимошенко: На Украине наступит африканский голод
Кино
Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Герой Анатолия Васильева — Юрий Ковалев — появлялся в четырех сезонах популярного сериала, потом исчез.
Футбол
Вратарь Яшин подписал контракт с московским «Динамо»
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
На острове Пасхи раскрыли секрет каменных истуканов - моаи.
Технологии
Названы самые популярные приложения за последние 10 лет
Технологии
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Падалка находится в Пекине в рамках презентации туристического потенциала России и мероприятий чемпионата UEFA EURO 2020 в Санкт-Петербурге.
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил провал переговоров по транзиту газа
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев допустил, что до конца 2019 года новый контракт на транзит российского газа в Европу через Украину не будет подписан, но выразил надежду на то, что в апреле-мае Киев вернется к этому вопросу с российской и европейской сторонами, передает «Интерфакс-Украина».