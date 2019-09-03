Энергетика
Банки.руМировые цены на нефть понизились по итогам торгов вторника
Котировки октябрьских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,16 доллара и составили 53,94 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть также подешевела.
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Нефтяные котировки ускорили падение и оказались на минимуме за четыре недели
Эхо Москвы03 сентября в 12:31
Нефть дешевеет третий день подряд на сохранении торговой неопределенности
РИА Новости03 сентября в 00:56
Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
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Лукашенко предложил провести Олимпиаду в Белоруссии совместно с Украиной или Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры.
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Следком организовал проверку по факту взрыва в жилом доме в Кузбассе
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего в доме в Ленинске-Кузнецкого.
Газета Кемерова 02:55
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
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Финансы
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку
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Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Цемаха
Москва 24 вчера в 05:36
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Нурмагомедов разделся, чтобы сделать вес перед боем с Порье
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Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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Политика
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Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Общество
Основным владельцем КВН стал сын Маслякова
Основным владельцем телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» (АМиК, объединению принадлежит КВН) стал Александр Масляков-младший, следует из данных СПАРК.
РБК 05:54
Политика
Зеленский выступил против легализации оружия на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не поддерживает легализацию гражданского оборота оружия, о которой его призывали в соответствующей петиции.
RT на русском 06:21
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
В конце августа троим сотрудникам полиции Екатеринбурга было предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Известия 06:26
Энергетика
Китай в I полугодии нарастил импорт нефти из РФ на 15%
Россия продолжает сохранять лидирующие позиции среди импортеров энергоресурсов в Китай, за первое полугодие 2019 года КНР нарастила импорт сырой нефти из России на 15%, до 37,7 миллиона тонн, сообщил в пятницу вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком.
ПРАЙМ 05:35
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Происшествия
В Красноярске сотрудников ГУФСИН подозревают в избиении осуждённого
По предварительной версии, утром 5 августа несколько сотрудников краевого ГУФСИН доставили 40-летнего осужденного в оперативное управление ведомства для проведения опроса.
REGNUM 06:31
Гаджеты
LG представила опционально трехэкранный смартфон
На выставке IFA 2019 компания LG представила смартфон, в котором используется сразу два дополнительных экрана, но при этом они располагаются в чехле, который можно снять Чехол имеет жесткий корпус с выемкой для смартфона и соединяется с ним через USB-C.
N+1 03:45
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Наука
Обнаружена взаимосвязь между социальным познанием, настроением и усталостью
Авторы научной работы искали связь между дефицитом социального познания с общими состояниями в этой группе путем скрининга на усталость, депрессию и беспокойство.
Medical Insider 04 сентября в 01:18
Здоровье
В Перми прокуратура начала проверку после жалоб врачей
Напомним, ранее профсоюз "Альянс врачей" сообщил о том, что врачи отделений травматологии и для новорожденных ГКБ № 6 Орджоникидзевского района Перми объявили забастовку, требуя повысить зарплату и оплатить переработки.
Российская газета 06:08
Политика
Путин пошутил про тещу на встрече с общественниками
Телеканал 360° 05:49
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Шоу-бизнес
Поклонники Караченцова установят на его могиле памятник за свой счет
Актер Николай Караченцов умер осенью 2018 года, но на его могиле до сих пор не установлен памятник.
Народные новости вчера в 23:31
Происшествия
В Саратовской области разбился военный вертолет Ми-8
Около поселка Соколовый в Саратовской области упал вертолет Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Евгений Гор в отсутствие Бабкиной устроил танцы с девушками
С чем вызван такой странный посыл певца, не совсем понятно. Отметим, что Евгений Гор и Надежда Бабкина вместе с 2003 года.
Телепрограмма 02:43
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30