Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent превысила $62 за баррель
Цена на нефть марки Brent поднялась выше $62 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE). В ходе торгов дневной максимум был установлен на уровне $62,4 за баррель.
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Автоматически обработано 6980 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
РИА Новости вчера в 11:52
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
РИА Новости вчера в 17:45
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Общество
Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
RT на русском 01:45
Политика
Путин назвал гиперболой наказание тюрьмой за кражу двух ведер картошки
Президент РФ Владимир Путин назвал гиперболой наказание в виде нескольких лет тюрьмы за кражу двух ведер картошки, которое ему привели в качестве сравнения с санкцией за незаконную добычу драгоценных металлов.
Известия 03:12
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Два года колонии грозит сибирскому школьнику за удар по капоту
Данил Сафронов, подросток 16-лет, вместе с трех месячным щенком отправился к другу в гараж ремонтировать машину.
НДН.инфо 03:50
Технологии
Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов
Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине. О стоимости доставки не сообщается.
Эхо Москвы 04:00
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Известия 00:34
Экономика
Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне
Сбербанк заключил первую сделку через блокчейн с компанией Trafigura, сообщает ТАСС со ссылкой на слова первого зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина.
РБК 05:00
Единоборства
Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания пред боем с американцем Дастином Порье.
REGNUM 02:41
Футбол
Тренер Александр Тарханов: поездка на Гавайи так и останется мечтой
На Сычева пока смотрим — "Пюник" недавно привлек к себе внимание российских болельщиков тем, что вы пригласили в команду известного по выступлению за "Спартак" полузащитника Араза Озбилиса и практически легендарного нападающего Дмитрия Сычева, который, казалось, уже завершил карьеру.
Аргументы и Факты вчера в 17:03
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Газета.Ru 01:17
Общество
Беглов анонсировал открытие музея обороны и блокады Ленинграда
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» рассказал об открытии музея обороны и блокады Ленинграда.
Известия вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вышла замуж за Элджея и поменяла фамилию
С 2018 года блогер встречается с рэп-исполнителем Алексеем Узенюком, более известным как Элджей.
RuNews24.ru вчера в 10:49
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук задумывается о втором ребёнке
Актуальные Новости 03:25
Происшествия
В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди
По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета вчера в 08:47
Происшествия
В Польше ребенок родился спустя 56 дней после смерти матери
Известия вчера в 15:27
Армия и оружие
Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов
ТК Звезда вчера в 23:48