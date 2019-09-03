Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 5 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,20%, составив $56,15 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,13% — до $60,62 за баррель.
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Политика
Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет
По его данным, второй этап предполагает повышение пенсионного возраста до 70 лет для мужчин и женщин.
Независимая газета вчера в 12:34
Футбол
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Lenta.ru 02:55
Футбол
Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией
Футболисты и тренерский штаб сборной России вечером в среду прибыли в Глазго, где пройдет матч отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Общество
В Сочи сошедшие после мощного ливня сели перекрыли дороги
По данным мэрии, на старой дороге Новороссийского шоссе по причине небольшого селя временно перекрыто движение автотранспорта, а также отключен газ в 30 частных домах.
Российская газета 02:52
Общество
В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей
В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
RT на русском вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Бывший муж Елены Валюшкиной вышел в свет с молодой женой
Бывший супруг Елены Валюшкиной, 61-летний Александр Яцко, появился на красной дорожке вместе со второй супругой Дарьей.
StarHit.ru вчера в 17:30
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Экономика
ЦБ отчитался о первых итогах проектного финансирования в Татарстане
В Татарстане по состоянию на 26 августа банки заключили с застройщиками 14 договоров в рамках проектного финансирования.
TatCenter вчера в 09:20
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского глава МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Космос
Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн
347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru вчера в 07:58
Происшествия
СК начал проверку после взрыва в частном доме в Кузбассе
СК проводит доследственную проверку после взрыва в частном доме в Ленинске-Кузнецком, после которого женщина была госпитализирована с ожогами, сообщается на сайте ГСУСК по региону.
РИА Новости 03:57
Политика
Путин прокомментировал идею создания киберполиции
Президент России Владимир Путин усомнился в необходимости киберполиции.
Московский Комсомолец 02:12
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
В партии Зеленского не исключили расширения «нормандского формата»
Глава президентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" Давид Арахамия не исключил, что "нормандский формат" переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе может быть до декабря расширен за счет США и Великобритании.
РИА Новости 03:21
Политика
Путин и Абэ обсудили вопросы мирного договора и Курилы
Напомним, Россия и Япония все еще не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.
РЕН ТВ вчера в 03:25
Наука
Скорость передачи информации у разных языков оказалась схожей
Как сообщает Science Advances, исследователи выяснили, что вне зависимости от скорости речи люди передают друг другу вербальную информацию с одной и той же скоростью – 39 бит в секунду, примерно вдвое быстрее морзянки.
Волга-Медиа 03:53
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды по итогам 6 месяцев 2019 года в размере 13,7 млрд рублей
Совет директоров ПАО "Магнит" принял решение выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО "Тандер" по результатам шести месяцев 2019 года в размере 13,7 млрд руб. Это составляет 1,37 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении эмитента.
Коммерсантъ Краснодар 04:32
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Ранее самой пожилой женщиной, ставшей матерью с помощью искусственного оплодотворения, считалась другая индианка Омкари Панвар, которая родила двойню летом 2008 года в возрасте 70 лет.
РИА Новости вчера в 22:19
Авто
В Сети вспомнили эталонную ГАЗ-3101 «Волга»
Экстерьер автомобиля получил более резкие черты и напоминал роскошные «Чайки», хотя в основе 3101 использовались несущие элементы от модели ГАЗ-24.
SpeedMe 03:00
Армия и оружие
Турция испытала крылатую ракету для уничтожения бункеров
Турция впервые провела испытания крылатой ракеты собственного производства SOM-B2, которая может быть использована для уничтожения бетонных укреплений вроде бункеров.
Известия 04:06
Политика
Скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе
В Зимбабве скончался бывший президент Роберт Мугабе, который правил этой страной почти 40 лет.
Газета.Ru 04:28