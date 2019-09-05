Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть растут в ходе торгов
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 4 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $54,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,39% — до $58,49 за баррель.
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
BFM.ru 04:32
Армия и оружие
Украинская разведка обвинила Россию в подготовке вторжения
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия будет отрабатывать военное вторжение на украинскую территорию во время учений «Кавказ-2020».
Daily Storm вчера в 10:02
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Политика
Путин выразил соболезнования Зимбабве из-за смерти Мугабе
RT на русском 05:04
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В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Футбол
Черчесов назвал матч России с Шотландией игрой за 6 очков
Vprognoze.ru вчера в 09:45
Происшествия
МВД: полиция не препятствовала работе журналистов на акциях в Москве
МВД РФ в ответ на обращение Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) сообщило, что не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.
Коммерсантъ вчера в 14:54
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
Общество
В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку
В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
Газета.Ru вчера в 17:28
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Экономика
Минфин выступил за взимание налога с водителей BlaBlaCar
С водителей сервиса BlaBlaCar могут начать брать подоходный налог (13%).
Известия вчера в 19:54
Происшествия
Подростку грозит 2 года за удар по задавившему щенка джипу
Московский Комсомолец 05:46
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Гаджеты
Apple запустила веб-версию сервиса Apple Music
UfaTime.ru 01:23
Общество
МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Общество
Российские города наводнили алкомаркеты
Число пивных в городе выросло на 34 процента до 940 магазинов. В Москве также замечен рост этого сегмента.
Lenta.ru 06:10
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
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Посетителям ростовского зоопарка сделают прививки от гриппа
Каждого желающего привиться обязательно осмотрит врач Совместить приятное с полезным предлагает ростовчанам зоопарк: в эту субботу вы сможете не только сводить детей в гости к животным, но и сделать прививку против гриппа.
SM News 06:03
Общество
В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей
Накануне в Роскачестве рассказали, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
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Политика
В конгресс США внесли резолюцию против восстановления G8 с Россией
Член Демократической партии Альбио Сайрес внес в американский конгресс законопроект против возвращения к формату G8.
РИА Новости 02:46
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Политика
Суд отклонил иск на решение Джонсона приостановить работу парламента
Высокий суд Лондона отклонил иск на решение премьера Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента.
News.ru 06:06