Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть растут в ходе торгов

Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 4 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,54%, составив $54,23 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре увеличились на 0,39% — до $58,49 за баррель.
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Мировые цены на нефть растут

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