Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в четверг, 5 сентября. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI уменьшились на 0,20%, составив $56,15 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,13% — до $60,62 за баррель.
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Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
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Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 вчера в 06:49
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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»
После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Известия 01:57
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Apple запустила тестовую веб-версию Apple Music
Американская компания Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music, предназначенного для работы в браузере без программы iTunes.
Известия вчера в 22:33
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Путин: Россия в вопросе принадлежности южных Курил опирается на результаты 1945 года
Исходной точкой в вопросе принадлежности южной части Курил Россия считает 1945 год, когда по итогам Второй мировой войны эти острова отошли СССР.
ТАСС 01:31
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
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Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
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Путин назвал самое красивое место в мире
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20
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Роструд назвал сферы с высокими зарплатами
В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Общество
Скворцова прокомментировала закон о продаже алкоголя с 21 года
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила надежду, что закон о повышении минимального возраста продажи алкоголя до 21 года будет принят в течение года.
RT на русском вчера в 03:20
Политика
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и выслушать мнение жителей полуострова.
РИА Новости вчера в 16:10
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Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
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Названы необходимые для женской красоты продукты
Известия вчера в 23:50
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Вести.Ru 01:51
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Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Общество
В Роскачестве рассказали об изменениях в поведении потребителей
Накануне в Роскачестве рассказали, что при выборе хорошей рыбы и свежей красной икры надо оценивать внешний вид и запах продуктов.
Известия 01:00
Происшествия
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 11:20
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В Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в парке трафарет с надписью «Свободу политзаключённым»
В московском районе Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в местном парке трафарет с надписью "Свободу политзаключённым".
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Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Известия вчера в 20:08
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Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.
Взгляд.ру 04 сентября в 14:51
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
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Sony представила специальную версию Walkman к юбилею плеера
Специальная модель цифрового аудиоплеера Walkman была представлена компанией Sony на международной выставке электроники IFA в Берлине.
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Есть пострадавшие: в Кузбассе взорвался жилой дом
В Ленинске-Кузнецком произошло ЧП. Накануне поздно вечером на улице Воронежской в частном доме прогремел взрыв.
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Экономика
Глава Минпромторга назвал причину спада продаж новых авто в РФ
Глава Минпромторга России Денис Мантуров считает, что основной причиной спада продаж новых машин на российском авторынке стало снижение реальных доходов населения.
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Политика
Эрдоган пригрозил открыть двери для беженцев в Европу
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил открыть западные границы страны для сирийских беженцев, если Запад не поддержит его в вопросе создания зоны безопасности в Сирии.
Накануне.Ru вчера в 08:01