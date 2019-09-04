Энергетика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияСтоимость нефти Brent вновь снизилась

В четверг, пятого сентября цены на нефть в мире упали на несколько процентных пунктов. Так фьючерсы на черное золото сорта Brent в октябре сократились на 0,13%, достигнув 60,62 доллара за бочку.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent вновь снизилась

Новые Известия08:58

Цены на нефть взлетели выше 61 доллара на новостях из Китая

Московский Комсомолецвчера в 23:16

Стоимость нефти Brent стабилизировалась на уровне $60,68 за баррель

Интерфакс01:40

Мировые цены на нефть вновь снижаются

RT на русском01:06

Драйвером роста нефти стали заявления главы Минэнерго РФ

REGNUM09:07

Нефть подорожала почти на 5%

Эхо Москвывчера в 13:30

Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%

Ведомостивчера в 13:04
Показать все источники
Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Армия и оружие

В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе

Заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.
RT на русском 09:53
Происшествия

В Вологодской области пропала двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Хоккей

Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»

Спорт-Экспресс 09:22
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия

Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Политика

Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.
RT на русском 10:13
Политика

Президент Монголии попросил Трампа позвонить Путину

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) признался, что во время своего визита в США он попросил американского лидера Дональда Трампа позвонить его российскому коллеге Владимиру Путину.
Известия 07:23
Происшествия

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Политика

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru 07:59
Гаджеты

Sony представила смартфон Sony Xperia 5

Ореанда-Новости 09:15
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Транспорт

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Наука

Лихорадка Эбола продолжила убивать людей даже после выписки из больницы

Мори Кейта (Mory Keita) и международная группа врачей в рамках программы наблюдения за выжившими после Эболы подсчитали смертность пациентов после выписки из больницы.
N+1 06:47
Общество

Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины

В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Футбол

Сын двукратного чемпиона мира Кафу умер, играя в футбол

Вести.Ru 04:30
Технологии

Tele2 первым предложил протестировать 5G

Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru вчера в 12:55
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика

Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
Известия 09:29
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Кино

Вышел первый трейлер мрачной сказки «Гретель и Гензель»

Профиль 09:49
Транспорт

Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова

В Москве в четверг после реконструкции почти на полгода раньше запланированного срока открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова.
ТВ Центр 05:08
Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, погибли два человека

Еще двух после ДТП с различными травмами доставили в больницу В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего погибли два человека.
АиФ Дагестан 05:00
Политика

Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам

Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Парламентская газета 08:45
Происшествия

В Донецке снова произошел взрыв

4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Экономика

Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию

ТАСС вчера в 09:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное