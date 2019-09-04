Энергетика
Новые ИзвестияСтоимость нефти Brent вновь снизилась
В четверг, пятого сентября цены на нефть в мире упали на несколько процентных пунктов. Так фьючерсы на черное золото сорта Brent в октябре сократились на 0,13%, достигнув 60,62 доллара за бочку.
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Автоматически обработано 6999 источников, обновлено в 10:24, Вашингтон
Армия и оружие
В США призвали нарастить сбор данных о планах других стран в космосе
Заместитель главы Космического командования ВВС США генерал-майор Джон Шо заявил, что американская разведка должна нарастить сбор данных о планах стран-противников в космосе.
RT на русском 09:53
Происшествия
В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
Двухлетняя девочка пропала в селе Красное Тарногского района Вологодской области.
Газета.Ru вчера в 13:05
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Хоккей
Панарин — об Овечкине: «Я видел его высказывания. Он — молодец»
Спорт-Экспресс 09:22
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Примерно за 30 м до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72, осколки которых убили трех офицеров, а еще двух сильно ранили.
Ведомости 09:17
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Политика
Эрдоган пригрозил Европе новым наплывом беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил открыть границы страны, чтобы сирийские беженцы, располагающиеся на турецкой территории, могли отправиться в Европу.
RT на русском 10:13
Политика
Президент Монголии попросил Трампа позвонить Путину
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) признался, что во время своего визита в США он попросил американского лидера Дональда Трампа позвонить его российскому коллеге Владимиру Путину.
Известия 07:23
Происшествия
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов возвращается к работе
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который совершил удачную аварийную посадку лайнера на кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, вернется к работе четвертого сентября.
ТК Звезда 03 сентября в 07:55
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Гаджеты
Sony представила смартфон Sony Xperia 5
Ореанда-Новости 09:15
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Транспорт
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Наука
Лихорадка Эбола продолжила убивать людей даже после выписки из больницы
Мори Кейта (Mory Keita) и международная группа врачей в рамках программы наблюдения за выжившими после Эболы подсчитали смертность пациентов после выписки из больницы.
N+1 06:47
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
Технологии
Tele2 первым предложил протестировать 5G
Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца.
Lenta.ru вчера в 12:55
Политика
Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
По данным украинских СМИ, суд удовлетворил апелляцию защиты и отпустил Цемаха под личное обязательство.
Вести.Ru 05:30
Политика
Кузнецова рассказала об обнаружении в сирийских тюрьмах детей-россиян
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова во время визита в Сирию обнаружила в тюрьмах страны детей — граждан России.
Известия 09:29
Транспорт
Собянин открыл развязку на пересечении МКАД и ул. Генерала Дорохова
В Москве в четверг после реконструкции почти на полгода раньше запланированного срока открылась транспортная развязка на пересечении МКАД и улицы Генерала Дорохова.
ТВ Центр 05:08
Происшествия
Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, погибли два человека
Еще двух после ДТП с различными травмами доставили в больницу В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего погибли два человека.
АиФ Дагестан 05:00
Политика
Минтранс предложил передать техосмотр официальным дилерам
Министерство транспорта России исключает возможность вернуть независимым частным предприятиям функцию по проведению техосмотра автомобилей и предлагает передать её официальным дилерам, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.
Парламентская газета 08:45
Происшествия
В Донецке снова произошел взрыв
4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения.
Lenta.ru 07:33
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
ТАСС вчера в 09:04