Коронавирус
Деловое.ТВМировые цены на нефть выросли на 5%
Brent и WTI постепенно восстанавливаются после обрушения. Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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с чего всё началось
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.РИА Новости16 марта в 21:22
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Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Политика
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Общество
Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей
Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
Космос
«Союз» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Футбол
Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин
«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram.
Общество
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Политика
Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса
Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Политика
КС признал поправки в основной закон соответствующими Конституции
Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим главам 1, 2 и 9 основного закона России.
Общество
Назван риск удаленной работы для банков
Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.
Армия и оружие
Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения
Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Общество
Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе
Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
Политика
Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого
Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Общество
Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось
У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
Кино
Съемки «Матрицы-4» приостановили из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Германии приостановили съемки четвертой части культовой «Матрицы».