Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.

с чего всё началось

Brent и WTI постепенно восстанавливаются после обрушения. Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть выросли на 5%

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