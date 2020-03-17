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Деловое.ТВДеловое.ТВМировые цены на нефть выросли на 5%

Brent и WTI постепенно восстанавливаются после обрушения. Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.
РИА Новости16 марта в 21:22

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Обнуление истории. Почему цена нефти почти всегда влияла на курс биткоина

РБКвчера в 08:41

Цены на нефть выросли более чем на 5%

Газета.Ruвчера в 02:46

Мировые цены на нефть восстанавливаются после падения ниже $30 за баррель

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Цены на нефть подросли

Lenta.ru16 марта в 22:31

Мировые цены на нефть снова пошли в гору

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Мировые цены на нефть растут более чем на 5%

Аргументы и Факты16 марта в 22:03

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

РИА Новости16 марта в 21:22
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Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
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Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
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Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Общество

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Счетная палата РФ в 2019 году провела на 100 проверок меньше, чем годом ранее, по итогам которых выявила вдвое меньшее количество нарушений на общую сумму почти в 890 млрд рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
Интерфакс вчера в 22:35
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«Союз» со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 02:40
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Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе

«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Известия вчера в 22:56
Футбол

Шюррле прибыл в Москву и пройдёт карантин

«Прибыл в Москву и готов к 14-дневному домашнему карантину», — написал Шюррле в Instagram.
RT на русском вчера в 17:45
Общество

Путин призвал россиян не закупать продукты впрок

"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Газета.Ru вчера в 11:02
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Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Газета.Ru 02:59
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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Трамп ответил на заявления о причастности США к появлению коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал ложью сообщения о причастности США к распространению коронавируса в мире.
Известия вчера в 16:59
Футбол

Мамаев анонсировал переезд в другую страну

Полузащитник Павел Мамаев в Instagram своей жены Аланы ответил на вопрос подписчиков о переезде из России.
РИА Новости 01:40
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Задержание туристки за купание в бассейне на Тенерифе сняли на видео

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Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
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КС признал поправки в основной закон соответствующими Конституции

Конституционный суд признал закон о поправке в Конституцию соответствующим главам 1, 2 и 9 основного закона России.
Телеканал Санкт-Петербург 16 марта в 10:08
Общество

Назван риск удаленной работы для банков

Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:45
Армия и оружие

Главком ВМФ России сообщил о разработке подлодок пятого поколения

Для военно-морского флота России разрабатываются подводные лодки пятого поколения.
Российская газета 02:04
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

В Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу

Режим вводится с 18 марта для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекцией.
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Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Общество

В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
РБК 02:38
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
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В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
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Общество

Минпромторг советует не пускать простуженных клиентов в кафе

Министерство промышленности и торговли рекомендует ресторанам и кафе не пускать клиентов с признаками простуды, пишет «Интерфакс».
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Нефть дорожает после падения до нового минимума

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Зеленский «рассказал» украинцам об убийстве из-за потери любимого

Украинский телеканал ICTV ошибочно сопроводил обращение президента страны Владимира Зеленского о ситуации с коронавирусом субтитрами об убийстве.
Известия вчера в 20:41
Общество

Состояние больного раком ведущего НТВ резко ухудшилось

У географа-гидролога, телеведущего Александра Беляева, которому несколько лет назад поставили диагноз рак легких, резко ухудшилось состояние.
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Съемки «Матрицы-4» приостановили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в Германии приостановили съемки четвертой части культовой «Матрицы».
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