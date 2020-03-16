Коронавирус
КоммерсантъМировые цены на нефть выросли на 5%
Цены на нефть начали восстанавливаться после падения 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
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Общество
Минстрой предложил изменить порядок взыскания долгов по ЖКХ
Минстрой предложил ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги, сообщает "Российская газета".
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Происшествия
Семейная пара жестоко избила бабушку в Барнауле
Очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщают, что супружеская пара на глазах своего ребенка избила бабушку.
Шоу-бизнес
Квартира Юлии Началовой официально перешла к ее дочери Вере Алдониной
После длительных судебных разбирательств было принято решение, что объект недвижимости перешел во владение к дочери покойной артистки Вере Алдониной.
Авто
Премьера нового Kia Sorento пройдет на Facebook
Презентация внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта в рамках онлайн-трансляции в Facebook.
Политика
В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы
В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
Общество
За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
Политика
Соратник Зеленского матом высказался о ситуации с продовольствием
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
Футбол
Рамос почеканил рулон туалетной бумаги в рамках челленджа «Оставайся дома»
33-летний капитан мадридцев почеканил рулон туалетной бумаги вместо мяча.
Политика
Суд в США прекратил дело против «Конкорда»
Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
Биатлон
Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру
Политика
Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Финансы
Рубль сдался без боя: падение переросло в обвал
Падение нашего фондового рынка приняло затяжной характер ещё с февраля, а после 9 марта уже переросло в обвал, констатирует заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.
Футбол
Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус
Ранее сообщалось о том, что вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос сдал положительный тест на коронавирус.
Общество
Депутат южно-сахалинской думы коротает 15 суток в ИВС Корсакова за пьянство за рулем
Иван был пьян, его закрыли на 15 суток. Сейчас он сидит в корсаковском ИВС.
Общество
Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье
Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Политика
Россия ограничит с 18 марта въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Пермячка попала в больницу с коронавирусом после поездки в Швейцарию
В Пермском крае был зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом - COVID-19 выявили у женщины, которая приехала из Швейцарии, где провела три месяца.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Общество
В России предложили давать больничный родителям из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
Политика
Соловей: Власти готовятся ввести чрезвычайное положение в России
Введение общенационального режима чрезвычайного положения в России предполагается на наступающей неделе, сообщил политолог Валерий Соловей.
Экономика
ФРС снизила ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
«АвтоВАЗ» продолжает работу над обновленной LADA Largus FL. С главного конвейера линии B0 ежедневно сходит по 1-2 машины из опытной партии.
Общество
Жена Овечкина рассказала о закупках в магазине во время эпидемии коронавируса
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова сменила имидж
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.