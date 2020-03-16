Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМировые цены на нефть выросли на 5%

Цены на нефть начали восстанавливаться после падения 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
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Цены на нефть подросли

Lenta.ru22:31

Мировые цены на нефть снова пошли в гору

Телеканал 360°22:15

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

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Цены на нефть выросли более чем на 5% после падения

ТАСС23:20

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Коммерсантъ22:58

Цены на нефть восстанавливаются после падения

Ведомости22:31

Цена на нефть марки WTI выросла более чем на 5%

RT на русском21:16
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Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
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Презентация внедорожника KIA Sorento новой генерации состоится 19 марта в рамках онлайн-трансляции в Facebook.
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В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.
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За сутки в мире коронавирусом заразились почти 14 тыс. человек

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13903 случая заражения коронавирусом нового типа, умерли 862 человека.
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Суд в США удовлетворил просьбу прокуроров закрыть дело против российской компании "Конкорд Менеджмент", следует из решения суда.
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Строля достойно завершил сезон, а Фуркад – карьеру

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Терешкова разговаривала с Путиным после своего выступления в Госдуме

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.
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Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера

Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
РИА Новости 21:46
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
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Московский Комсомолец 10:32
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Жорже Жезуш сдал положительный тест на коронавирус

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Иван был пьян, его закрыли на 15 суток. Сейчас он сидит в корсаковском ИВС.
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Судно «Морской старт» прибыло из США в Приморье

Посёлок городского типа Славянка, Приморский край, 17 марта 2020, 06:17 — REGNUM Вышедшее из Лонг-Бич 28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в порт Славянка в российском Приморье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
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Национальный родительский комитет (НКР) выступил с инициативой обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами для присмотра за детьми, которые вынуждены остаться дома из-за введения карантина.
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Соловей: Власти готовятся ввести чрезвычайное положение в России

Введение общенационального режима чрезвычайного положения в России предполагается на наступающей неделе, сообщил политолог Валерий Соловей.
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ФРС снизила ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США объявила об экстренных мерах поддержки американской экономики, в частности, о снижении ставки.
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АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

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Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
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