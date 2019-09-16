Энергетика
Газета.RuМировые цены на нефть выросли на 15%
Отмечается, что причиной роста цен является заявление властей Саудовской Аравии о сокращении добычи нефти в стране из-за атак беспилотников по нефтяной инфраструктуре королевства. Цена ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent выросла на 15,29%, и достигла отметки в $69,43 за баррель.
Читать в источнике
Оценить164
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть после сокращения добычи Саудовской Аравией
Коммерсантъвчера в 03:40
Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста
Газета.Ru 01:18
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Политика
Аравийская коалиция назвала нападения на НПЗ Saudi Aramco терактом
«Атаки на объекты нефтяной компании были совершены с использованием оружия, изготовленного в Иране», — заявил Аль-Малики, ссылаясь на предварительные данные.
Дождь вчера в 14:04
Происшествия
В Роспотребнадзоре назвали причину массового отравления шаурмой в Уфе
RT на русском 01:43
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
В Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области.
РИА Новости вчера в 23:16
Здоровье
5 продуктов, которые наша печень очень любит
На печень очень плохо влияют сладости и сдобная выпечка.
Pressa40 вчера в 13:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Игры
В World of Tanks появится трассировка лучей
Сообщается, что технология теней с трассировкой лучей, под названием enCore RT, теперь будет поддерживаться в игре.
Игромания.ру вчера в 04:02
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Волейбол
Сборная России обыграла Финляндию на ЧЕ по волейболу
Мужская сборная России встречалась со сборной Финляндии на чемпионате Европы по волейболу.
Metaratings вчера в 13:10
Технологии
Около 14 млн записей покупателей и компаний оказались в Сети
Сервер ОФД «Дримкас» управлялся оператором фискальных данных (ОФД). Сейчас они проверяют данные об атаке на сервер и утечке.
Astera вчера в 06:23
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Общество
В России хотят запретить убивать бездомных животных
Юга.ру вчера в 15:40
Происшествия
Педофил 4 дня держал школьницу взаперти и насиловал в Москве
Тринадцатилетнюю жительницу Москвы на протяжении четырех дней удерживали в квартире на востоке Москвы, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец вчера в 03:27
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Lenta.ru вчера в 05:02
Происшествия
Сотрудницу столичной автомойки изнасиловали на работе
Установлено, что на территории автомойки по улице Молостовых оказались злоумышленники.
Вести Подмосковья 01:37
Теннис
Румынский телеведущий сравнил Серену Уильямс с обезьяной
Вести.Ru вчера в 18:47
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 млрд рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
Интерфакс 01:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Происшествия
Неизвестные сожгли дом экс-главы Нацбанка Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава Нацбанка Украины заявила, что может обратиться к Великобритании, на территории которой она проживает, и получить политическое убежище.
REGNUM 00:54
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Политика
В России предложили изменить правила ухода в отпуск
Россияне смогут уходить в отпуск по новым правилам – подавая заявление в электронном формате.
Известия вчера в 22:11
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Наука
Комодские вараны с возрастом обрастают броней для защиты
Было установлено, что взрослый варан полностью покрыт естественной защитой, однако у молодой особи брони не было.
Народные новости 14 сентября в 01:50
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15