Энергетика
КоммерсантъМировые цены на нефть выросли на 5%
Цены на нефть начали восстанавливаться после падения 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.РИА Новостивчера в 21:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:43, Ашберн
Комментарии
Политика
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина
Конституционный суд объявил законным обнуление сроков Путина Конституционный суд России подтвердил законность поправок в Конституцию, в том числе обнуления сроков правления президента Владимира Путина.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Общество
В России изменится порядок оплаты больничных из-за карантина
В России изменят порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов находящимся на карантине из-за коронавируса, оплата будет производиться авансом до закрытия листа трудоспособности, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.
Технологии
О подготовке к полету на Марс рассказали в «Роскосмосе»
Ранее РИА LIVE24 сообщало, что на Марсе обнаружили возможные следы органики.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Экономика
В рейтинге Forbes надежных российских банков сменился лидер
Райффайзенбанк занял первое место в рейтинге Forbes 100 надежных российских банков.
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Экономика
Из-за коронавируса в России могут приостановить строительство дорог
Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится вся экономика.
Общество
Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса
Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Авто
Названо самое подходящее время для продажи подержанного автомобиля
Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал, что каждую весну на авторынках и сайтах по продаже подержанных авто появляются новые экземпляры машин, однако в этом году ситуация может измениться.
Политика
Зеленский призвал украинцев повышать демографию на карантине
Президент Украины Владимир Зеленский призвал во время карантина из-за коронавируса бороться с демографическим кризисом в стране.
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
В Курганской области ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
В Курганской области введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией по коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал, как спился из-за Гарри Поттера
Рэдклифф пояснил, что роль мальчика, обладающего магическими способностями, привела к тому, что интерес к нему людей был "немного издевательским".
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Общество
Губернатор Самарской области сделал заявление по коронавирусу
Дмитрий Азаров выступил с обращением в Instagram. В сети губернатор Самарской области сообщил о ситуации с коронавирусом в регионе.
Общество
Судно с плавучим космодромом «Морской старт» прибыло из США в Россию
Командное судно плавучего космодрома "Морской старт", принадлежащее российской компании S7, прибыло в порт базирования Славянка на Дальнем Востоке из США, передают СМИ.
Здоровье
ПФР дал пенсионерам рекомендации по профилактике коронавируса
Роспотребнадзор ранее сообщил, что пожилые люди больше других подвержены опасным последствиям коронавируса из-за сильной нагрузки на иммунную систему.
Общество
Ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М» запущена с космодрома Плесецк
Разгонный блок «Фрегат» отделился от ракеты и приступил к выведению спутника на расчётную орбиту.
Общество
Школы в Москве закроют с 21 марта
Общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования Москвы будут закрыты с 21 марта в связи с распространением коронавируса.
Общество
Только 16% работодателей разрешили сотрудникам работать удаленно
Около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, а лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома.
Общество
В Москве запретили все массовые уличные мероприятия
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
В АКОРТ отметили, что уже сейчас торговые сети уделяют особое внимание бесперебойной доставке товаров в небольшие торговые точки, где складские помещения ограничены по размерам.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Хоккей
КХЛ приостановила Кубок Гагарина на неделю
"Континентальная хоккейная лига приняла решение о приостановке розыгрыша Кубка Гагарина сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов", - говорится в заявлении лиги.
Шоу-бизнес
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало
65-летнюю жену Гогена Солнцева парализовало Гоген Солнцев признался, что в таком состоянии его супруга находится последние два дня.
Футбол
Широков: «Краснодар» никогда в жизни ничего не выигрывает
"Быки" никогда в жизни ничего не выигрывают, только если случайно.
Интернет
Windows 10 начала выводить рекламу собственных сервисов Microsoft
После последних обновлений пользователи начали видеть полноэкранное уведомление, предлагающее «получить ещё больше от Windows».
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области
Четыре человека пострадали после взрыва в деревне Раковке Смоленской области.