Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.

с чего всё началось

Цены на нефть начали восстанавливаться после падения 16 марта. Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.

Мировые цены на нефть выросли на 5%

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