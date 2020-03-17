Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиМировые цены на нефть растут более чем на 3%

Ранее в ходе торгов нефть марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Процентное падение цены превышало 12% у Brent и 10% - у WTI.
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с чего всё началось

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.
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