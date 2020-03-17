Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВМировые цены на нефть выросли на 5%

Brent и WTI постепенно восстанавливаются после обрушения. Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%

Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения, стоимость Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов. Накануне Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%.
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