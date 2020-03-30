По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

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