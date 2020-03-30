Энергетика
Pravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%
По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7120 источников, обновлено в 05:03, Ашберн
Комментарии
Общество
Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина
Государственная дума в трех чтениях приняла закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы эпидемии.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган не собираются продавать элитный дом
Ситуацию прокомментировал агент по продаже недвижимости Недавно по Сети стало распространяться сообщение о том, что Джиган и Оксана Самойлова выставили на продажу роскошный особняк в закрытом поселке Шато Соверен.
Футбол
Тедеско назвал футболистов, которых хотел бы пригласить в «Спартак»
Если бы была возможность вернуть им молодость, я бы конечно позвал их в "Спартак", - отметил Тедеско.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Экономика
Госдума приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам
Госдума 31 марта приняла закон о взимании НДФЛ с процентов по вкладам размером более 1 млн рублей.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Игры
Слухи: следующая часть Resident Evil «разозлит многих»
Авторитетный инсайдер, известный под псевдонимами Dusk Golem и AestheticGamer, у себя в микроблоге поделился неподтверждённой информацией о следующей игре во франшизе Resident Evil.
Общество
26 регионов России перешли на режим самоизоляции
В 26 регионах России введен режим самоизоляции. Об этом гласят данные стопкоронавирус.рф.
Общество
Умер драматург и автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
На 96-м году жизни умер писатель, драматург и сценарист Леонид Зорин, сообщила РБК его вдова.
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке уточнил диагнозы погибших
Технологии
В «зеленом» тренде: как «МегаФон» привлекает клиентов к эко-проектам
«МегаФон» предлагает клиентам внести свой вклад в сохранение окружающей среды и улучшение экологической обстановки.
Финансы
Стоимость доллара опустилась ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве укрепился к доллару на 0,4%, стоимость американской валюты составила 79 рублей.
Общество
Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области
Власти Ростовской области приняли решение о введении в регионе режима самоизоляции для населения с 31 марта из-за коронавируса, сообщил губернатор Василий Голубев.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Политика
Госдума рассмотрела меры борьбы с последствиями эпидемии в I чтении
Государственная Дума рассмотрела в I чтении законопроект о внесении поправок в ряд законов для экстренного реагирования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Энергетика
«Россия опять проигрывает»: расклады нефтяной войны
Стратегия Москвы в ведении ценовой войны с Саудовской Аравией — заведомо проигрышная, заявил французскому изданию Le Point бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.
Футбол
«Локомотив» может купить Цимикаса из «Олимпиакоса» или Яннулиса из ПАОК на позицию левого защитника (Betting Insider)
«Локомотив» в ближайшее трансферное окно намерен укрепить позицию левого защитника.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Политика
Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии
Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Общество
Для всех жителей Татарстана ввели режим самоизоляции
С 30 марта в Республике Татарстан вводится режим самоизоляции для всех жителей – в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Футбол
Арустамян: Сезон РПЛ возобновится 30 мая
По словам Арустамяна, руководство чемпионата в качестве наиболее реального варианта рассматривает возвращение турнира 30 мая.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Экономика
Власти Хакасии берут коммерческий кредит
Ранее власти Хакасии брали казначейский кредит, с минимальным процентом. Теперь пришло время его отдавать, а денег снова нет.