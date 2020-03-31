Энергетика
Pravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%
По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
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Комментарии
Общество
Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы
Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.
Общество
Режим полной самоизоляции ввели в Забайкалье из-за коронавируса
Чтобы предотвратить распространение коронавируса по региону, власти Забайкальского края с 31 марта ввели режим полной самоизоляции для населения.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Происшествия
В больнице в Коммунарке за сутки умерли два пациента
За истекшие сутки в больнице №40 в Коммунарке умерли два пациента, сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Футбол
Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях самоизоляции
Капитан «Реала» Серхио Рамос поделился в своем Twitter фотографией со своего 34-летия.
Политика
Госдума рассмотрит проект о праве вводить режим ЧС
Во вторник, 31 марта, в первом чтении будет рассмотрен пакет законов, расширяющих полномочия кабмина, в том числе будет обсуждаться право вводить режим ЧС на территории России в связи с распространением COVID-19.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
В Липецкой области объявили режим всеобщей самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса ввели на территории Липецкой области.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Энергетика
Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде
Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.
Общество
В Башкирии введут режим полной самоизоляции
Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.
Экономика
Челябинские власти пообещали вдвое снизить налоги для малого бизнеса
Снижены будут ставки по "упрощенке", ЕНВД и патентной системе Наиболее пострадавшие от пандемии по коронавирусу предприниматели получат дополнительные меры поддержки от правительства Челябинской области.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.
Экономика
Мишустин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли
После встречи российского президента Владимира Путина с предпринимателями были выявлены отрасли экономики, которые понесут наибольшие потери на фоне коронавирусной пандемии.
Общество
Семья из 17 человек заразилась коронавирусом на похоронах родственницы
В Британии 17 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах тети, сообщает Metro.
Общество
Минобрнауки переносит сроки вступительных экзаменов в вузы
Минобрнауки РФ приняло решение перенести сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Армия и оружие
Коалиция передала армии Ирака свой штаб в провинции Найнава
Общество
Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей
Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.
Общество
«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ
Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
Происшествия
Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина
Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом жительница Алтая застряла в Таиланде
Общество
Итальянский политик поблагодарил РФ за помощь в борьбе с коронавирусом
MOD Russia / Globallookpress Вице-мэр итальянского города Чене в провинции Ломбардия Марчела Бадзана поблагодарила российских специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом.
Экономика
ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Экономика
Спрос на доллары и евро резко упал
Исследование, проведенное Финуниверситетом в первой декаде марта, показало, что 18% жителей крупных и средних городов России с населением более 250 тысяч человек покупали или были намерены в ближайшее время купить валюту.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Общество
В Свердловской области заразились коронавирусом еще два человека
Увеличилось и число выздоровевших — врачи выписали еще двух человек, ранее заразившихся новым коронавирусом.
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вышел в Атлантику
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит «Газпрому» покинул Индийский океан и вышел в Атлантический.