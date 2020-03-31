По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

Общество Мишустин призвал расширить режим самоизоляции на регионы Как подчеркнул Мишустин, мэр Москвы и губернатор Московской области Сергей Собянин и Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности, предусматривающий в том числе режим самоизоляции для всех граждан.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Политика Госдума рассмотрит проект о праве вводить режим ЧС Во вторник, 31 марта, в первом чтении будет рассмотрен пакет законов, расширяющих полномочия кабмина, в том числе будет обсуждаться право вводить режим ЧС на территории России в связи с распространением COVID-19.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Энергетика Польша заявила о победе над «Газпромом» в арбитражном суде Как сообщает PGNiG, арбитражный суд принял решение об изменении формулы расчета цены газа, поставляемого «Газпромом» польской компании по ямальскому контракту, и теперь польская нефтегазовая компания получила право на возврат 1,5 миллиарда долларов.

Общество В Башкирии введут режим полной самоизоляции Указ главы Республики Башкортостан Радия Хабирова с нормой о необходимости полной самоизоляции для жителей региона вступает в силу сегодня в 20 часов по местному времени.

Экономика Челябинские власти пообещали вдвое снизить налоги для малого бизнеса Снижены будут ставки по "упрощенке", ЕНВД и патентной системе Наиболее пострадавшие от пандемии по коронавирусу предприниматели получат дополнительные меры поддержки от правительства Челябинской области.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Результаты исследования показывают, что большинство россиян не делали сбережений и не имеют необходимой финансовой подушки безопасности на случай потери работы, констатирует руководитель направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Елена Никишова.

Экономика Мишустин назвал наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли После встречи российского президента Владимира Путина с предпринимателями были выявлены отрасли экономики, которые понесут наибольшие потери на фоне коронавирусной пандемии.

Общество Ростовская область перешла в режим самоизоляции жителей Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта.

Происшествия Прибывших из Таиланда пассажиров на Сахалине отпускают из карантина Всех пассажиров прибывшего из Таиланда на Сахалин рейса отпускают из санатория, где они провели пять дней, анализы на коронавирус у них отрицательные, сообщила РИА Новости представитель минздрава области Ксения Сахарова.

Экономика Спрос на доллары и евро резко упал Исследование, проведенное Финуниверситетом в первой декаде марта, показало, что 18% жителей крупных и средних городов России с населением более 250 тысяч человек покупали или были намерены в ближайшее время купить валюту.