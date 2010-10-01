Энергетика

Pravda.RuPravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%

По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новости кризиса 1 апреля: в России дорожают продукты, цена на нефть упала еще ниже

URA.Ru00:00

Нефть приподнялась с 18-летних минимумов

REGNUMвчера в 10:47

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

Аргументы и Фактывчера в 00:00

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:55

Brent подорожала до $23 за баррель

Интерфаксвчера в 01:53

Нефтяные цены отыгрывают обвал понедельника

Финмаркетвчера в 01:33

Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

ТАССвчера в 08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 00:25, Ашберн

Комментарии

Здоровье

ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19

Язаревич напомнил, что COVID-19 является новой болезнью, поэтому необходимо получить больше эпидемиологических данных о том, как вырабатывается иммунитет к данному вирусу и как можно определить, что пациент полностью выздоровел.
РИА Новости вчера в 20:38
Гаджеты

Энергоэффективные 15-ваттные Ryzen 7 4700U и Ryzen 5 4500U выступают на уровне 45-ваттных процессоров Intel

Производительность мобильного процессора Ryzen 7 4800HS действительно впечатляет.
iXBT.com вчера в 09:47
Общество

Деньги на вылет: появилась новая схема обмана с возвратом авиабилетов

Целевая атака В последние недели мошенники стали звонить россиянам от лица авиакомпаний с предложением вернуть деньги за перелеты, отмененные из-за пандемии коронавируса, рассказал "Известиям" Андрей Паранич.
Известия вчера в 17:01
Общество

Белый дом оценил возможное число погибших от коронавируса в США

Число жертв коронавируса в США может составить от 100 тысяч человек при благоприятном и до 2,2 миллиона человек при неблагоприятном сценарии, следует из экспертных материалов, обнародованных во вторник пресс-службой Белого дома.
РИА Новости вчера в 21:23
Происшествия

В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме

Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
ТАСС вчера в 22:28
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Общество

Первые два случая коронавируса выявлены в Северной Осетии

В Северной Осетии зарегистрированы первые два случая нового коронавируса, сообщил глава региона Вячеслав Битаров в среду, 1 апреля.
Вечерняя Москва 00:20
Экономика

Для бизнеса в Челябинской области снизят налоговые ставки

Сегодня, 31 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил меры поддержки для малого и среднего бизнеса, который сейчас переживает серьезное падение доходов из-за вынужденного простоя на фоне коронавируса.
Челябинский обзор вчера в 03:12
Музыка

«Евровидение-2020» заменят специальным шоу

Организаторы международного конкурса «Евровидение», который был отменен из-за пандемии коронавируса, проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также участников конкурсов прошлых лет.
BFM.ru вчера в 19:20
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Россия и Китай отправили США самолет с медоборудованием в связи с пандемией коронавируса, заявил американский лидер Дональд Трамп.
Lenta.ru 30 марта в 19:05
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Лев Лещенко не прекращает работу даже в госпитале

Врач, проходящий ординатуру в Бруклине, Александр Иванов симптомы, свойственные при инфицировании COVID-19, о которых теперь знают все – почувствовал на работе.
Вести.Ru вчера в 18:35
Общество

В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали еще 500 случаев заражения коронавирусом в 24 регионах. В четырех их них погибли восемь человек.
Вести Татарстан вчера в 09:03
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 30 марта в 17:17
Шоу-бизнес

Участницы обнаженной фотосессии с Собчак пожаловались на блокировки

Девушки снялись частично обнаженными: грудь каждой из участниц фотосессии была прикрыта только рукой.
Lenta.ru вчера в 11:52
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:03
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru вчера в 09:27
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 30 марта в 16:49
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Госдума разрешила уголовное наказание за нарушение карантина

Если же, вследствие нарушения карантина, умерли двое и более людей, свободы могут лишать на срок до 7 лет.
СургутИнформТВ вчера в 04:48
Политика

Путин регулярно проходит тестирование на коронавирус

Президент России Владимир Путин регулярно проходит тестирование на коронавирусную инфекцию, с ним всё в порядке.
RT на русском вчера в 09:23
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 30 марта в 12:59
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Большинство россиян осталось без сбережений в кризис

Согласно исследованию, проведенному научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений.
Коммерсантъ вчера в 02:48
Общество

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:32
Экономика

В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное