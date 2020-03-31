Энергетика

Pravda.RuPravda.RuНефть незначительно повысилась в цене

Цены на "черное золото" эталонных марок в процессе торгов 31 марта коррекционно увеличиваются после вчерашнего обвала.
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Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

ТАСС08:11

Рост котировок Brent и WTI ускорился благодаря Китаю

Росбалт07:21

Новости кризиса 31 марта: Налог на проценты по вкладам, недвижимость ждет обвал цен, а льготы увеличат

URA.Ru00:00

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:55

Нефтяные цены отыгрывают обвал понедельника

Финмаркет01:33

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

Аргументы и Факты00:00

Цена нефти марки Brent ускорила рост до 5%

News.ru07:20
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Комментарии

Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Политика

Депутаты Верховной Рады заблокировали подписание закона о рынке земли

В случае регистрации постановлений председатель парламента Дмитрий Разумков не может подписать и передать на подпись президенту закон, которого это касается, пока проект постановления не будет рассмотрен на заседании Верховной Рады.
Украина.ру 07:48
Финансы

Вкладчики забрали из банков валюту почти на $2 млрд

По оценке экспертов, отток в $2 млрд не является крупномасштабным, поскольку это составляет примерно 2% от объема валютных депозитов.
Новые Известия 05:39
Здоровье

Объяснен рост числа молодежи с коронавирусом

Увеличение числа инфицированных среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей России.
Московский Комсомолец 02:37
Экономика

Госдума приняла закон о налоге с процентов по вкладам

Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о налоге с процентов по вкладам, превышающим миллион рублей.
Суть событий 07:50
Общество

Госдума одобрила штрафы за нарушение карантина

Госдума одобрила закон, предусматривающий штрафы для здоровых людей за нарушение карантина.
Профиль 05:13
Политика

Парламентарии ЕС обвинили Россию в дезинформации на фоне пандемии

Три члена фракции Европарламента "Зеленые/Европейский свободный альянс" от ФРГ призвали руководство ЕС проверить версию о предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19, которую якобы проводит Россия, говорится в письме парламентариев, оказавшемся в распоряжение РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 05:22
Общество

Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает временно упростить порядок государственной регистрации импортных тестов на коронавирус, поскольку российских пока не достаточно.
РБК 10:06
Общество

Россиян предупредили о пике заражений коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости коронавирусом, заявил РИА "Новости" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Газета.Ru 09:27
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 28 марта в 10:49
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Политика

Украина отказалась от переговоров с ДНР и ЛНР

Вместо представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) украинские власти готовы к переговорам со своими гражданами, которые проживают на неподконтрольных территориях.
Lenta.ru 09:14
Общество

Евгений Куйвашев рассказал, как гулять с детьми во время карантина

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на несколько вопросов жителей региона о карантинном режиме.
Коммерсантъ Екатеринбург 08:15
Политика

Трамп сообщил об отправке Россией самолёта с медицинским оборудованием

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Россия отправила в США самолёт с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:53
Общество

В Мосгордуме предложили штрафовать за несоблюдение самоизоляции

Москвичей, нарушивших режим домашней самоизоляции, предлагается штрафовать на 4 тысячи рублей, соответствующий проект закона о внесении изменений в законы города Москвы и КоАП города опубликован на сайте столичного парламента.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие

Генштаб отметил увеличение количества здоровых призывников

Количество годных по здоровью для службы в армии граждан с 2012 года выросло с 69,9 до 77,6 процента в 2019 году, несмотря на рост требований к состоянию их здоровья, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Евгений Бурдинский.
РИА Новости 09:14
Общество

«Яндекс.Такси» отозвал из ФАС ходатайство о покупке активов ГК «Везет»

Сервис "Яндекс.Такси" отозвал из Федеральной антимонопольной службы ходатайство о покупке активов группы компаний "Везет!", сообщили в ФАС.
Интерфакс 09:43
Общество

Правительство за день изменило список товаров первой необходимости

Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.
РБК 29 марта в 18:27
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Транспорт

На Кубани ограничат движение личных авто

В Краснодарском крае будет ограничено движение легкового и грузового автомобильного транспорта.
Деловая газета. Юг 07:12
Общество

В Петербурге приостановлен призыв в армию из-за коронавируса

Военный комиссариат Санкт-Петербурга приостановил мероприятия, связанные с весенним призывом на военную службу, до особого распоряжения из-за распространения коронавируса.
ТАСС 07:35
Общество

Ракова: Более 10 тысяч человек обратились за выплатами для безработных

Уже сегодня получили почти 10 тысяч заявок от жителей на регистрацию статуса безработного, а сайт службы занятости посетило более 40 тысяч человек за сутки, - добавила Анастасия Ракова.
Российская газета 02:34
Шоу-бизнес

Певица Жасмин переболела коронавирусом вместе с сыном

Российская певица из Дагестана Жасмин сделала сенсационное заявление, что она перенесла коронавирус вместе с сыном.
Народные новости 07:50
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

В Италии число зараженных коронавирусом превысило 100 тысяч

В Италии число зараженных коронавирусом превысило отметку в 100 тысяч человек.
Обзор газет 08:49
Биатлон

Делаем культ из пустышек: Губерниев обрушился с критикой на Резцову

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал трёхкратную олимпийскую чемпионку по биатлону Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении режима самоизоляции.
News.ru 08:55
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Энергетика

Скоро и нефть не поможет: США и Саудовская Аравия сыграют против России

Вряд ли Саудовская Аравия сможет выдержать такую долгую осаду.
Новые Известия 06:46
Политика

Украина может ослабить карантинные меры для спасения экономики

Правительство Украины рассматривает возможность ослабления карантинных мер ради спасения экономики страны.
Известия 08:06
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