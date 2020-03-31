Энергетика

Pravda.RuPravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%

По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новости кризиса 31 марта: у россиян нет сбережений на кризис, мир ждет массовый голод

URA.Ru11:14

Цена нефти марки Brent выросла до $26,98 за баррель

Аргументы и Факты00:00

Рост котировок Brent и WTI ускорился благодаря Китаю

Росбалт07:21

Цена нефти марки Brent ускорила рост до 5%

News.ru07:20

Цена на нефть марки Brent выросла до 23,04 долларов

Комсомольская правда02:39

Мировые цены на нефть растут

RT на русском01:55

Цена нефти Brent ускорила рост до 5%

ТАСС08:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 15:06, Ашберн

Комментарии

Общество

Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое

Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Фонтанка.Ру 14:33
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Здоровье

В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус

Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
REGNUM 07:01
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Транспорт

РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам

Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Эхо Москвы 14:00
Политика

Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
РИА Новости 14:07
Общество

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Инфорос 04:00
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

Князь Монако излечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.
Ведомости 12:51
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня вчера в 12:32
Игры

Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted

В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Игромания.ру 13:22
Общество

США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса

Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Газета.Ru 14:40
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса

Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
РИА Новости 13:10
Шоу-бизнес

Певица Алекса рассталась с женихом

31-летняя Алекса весьма скрытна во всем, что касается личной жизни.
StarHit.ru 14:00
Кино

От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек

Российская газета 12:11
Шоу-бизнес

Самойлова разводится с Джиганом

Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Газета.Ru 07:59
Происшествия

В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
РИА Новости 29 марта в 17:37
Экономика

Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния

«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
РБК 14:25
Киберспорт

Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле

Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Игромания.ру 11:46
Транспорт

Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля

Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
ТАСС 13:03
Спорт

Олимпийские игры в Токио откроют 23 июля 2021 года

Bookmaker-ratings.ru вчера в 08:31
Политика

Трамп высказался по поводу потерь СССР во Второй мировой

Вашингтон, 30 марта 2020, 18:49 — REGNUM Потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 50 млн человек, заявил 30 марта американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
REGNUM вчера в 11:49
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Общество

Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции

Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии.
Петрозаводск говорит 11:21
Политика

Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано

Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:42
Общество

В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки

Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.
Рамблер 05:02
Религия

Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с чудотворной иконой «Умиление»

ТАСС 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное