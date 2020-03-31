Энергетика
Pravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%
По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
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Общество
Суточное число смертей от коронавируса в Великобритании выросло вдвое
Число погибших от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании выросло за последние сутки на 393 человека, до 1898.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Здоровье
В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус
Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Транспорт
РБК: Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам
Региональные власти начинают вводить пропуска для передвижения по городам.
Политика
Россия направит США самолет с помощью для борьбы с коронавирусом
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в США до конца дня.
Общество
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
Князь Монако излечился от коронавируса
Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Авто
Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса
Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Игры
Gaijin Entertainment открыла доступ к военному шутеру Enlisted
В 2016 году компания Gaijin Entertainment анонсировала отрядный многопользовательский шутер Enlisted.
Общество
США опередили Китай по количеству смертей от коронавируса
Количество смертей от коронавируса в США превысило показатель Китая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на университет Джонса Хопкинса.
Общество
В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса
Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.
Шоу-бизнес
Певица Алекса рассталась с женихом
31-летняя Алекса весьма скрытна во всем, что касается личной жизни.
Кино
От коронавируса умер актер из «Звездных войн» Эндрю Джек
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Происшествия
В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час
Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Экономика
Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния
«Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].
Киберспорт
Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле
Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.
Транспорт
Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля
Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.
Спорт
Олимпийские игры в Токио откроют 23 июля 2021 года
Политика
Трамп высказался по поводу потерь СССР во Второй мировой
Вашингтон, 30 марта 2020, 18:49 — REGNUM Потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 50 млн человек, заявил 30 марта американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Общество
Парфенчиков ввел в Карелии режим полной самоизоляции
Глава республики Артур Парфенчиков сегодня подписал распоряжение о полной самоизоляции Карелии.
Политика
Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано
Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В России выявили 500 больных коронавирусом за сутки
Количество пациентов с коронавирусом в России за сутки выросло на 500 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба.