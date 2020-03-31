По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

Здоровье В Иваново выявили два положительных экспресс-теста на коронавирус Иваново, 31 марта 2020, 14:01 — REGNUM Два положительных экспресс-теста выявлено на территории Ивановской области, они отправлены в федеральную лабораторию для подтверждения или опровержения диагноза.

Общество Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.

Общество Князь Монако излечился от коронавируса Князь Монако Альбер II вылечился от коронавируса, сообщает Le Figaro со ссылкой на представителя княжеского дворца.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Авто Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.

Общество В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса Режим всеобщей самоизоляции населения из-за ситуации с коронавирусом введен в Севастополе с 1 апреля, соответствующий указ подписал врио губернатора города.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Происшествия В МВД заявили, что в Подмосковье не вводили комендантский час Комендантский час в Подмосковье не вводился, полиции полагалось проинформировать граждан лишь о необходимости соблюдения режима самоизоляции, сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Экономика Российский Gett и «Ситимобил» начали обсуждать возможность слияния «Ситимобил» получит весь российский бизнес Gett, а тот — долю в «Ситимобил» или в совместном предприятии Mail.ru Group и Сбербанка [куда входит сервис такси].

Киберспорт Project CARS 2 и Fable Anniversary возглавили Xbox Live Gold в апреле Project CARS 2 (Xbox One) — с 1 по 30 апреля Knights of Pen and Paper Bundle (Xbox One) — с 16 апреля по 15 мая Fable Anniversary (Xbox One, Xbox 360) — с 1 по 15 апреля Toybox Turbos (Xbox One, Xbox 360) — с 16 по 30 апреля.

Транспорт Власти Петербурга ограничат режим работы метро с 1 апреля Комитет по транспорту Петербурга 25 марта утвердил список из 120 коммерческих автобусных маршрутов, приостанавливающих работу с 28 марта по 5 апреля 2020 года.

Политика Трамп высказался по поводу потерь СССР во Второй мировой Вашингтон, 30 марта 2020, 18:49 — REGNUM Потери Советского Союза во Второй мировой войне составили 50 млн человек, заявил 30 марта американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News.

Политика Подписание закона о продаже земли на Украине уже заблокировано Киев, 31 марта 2020, 13:42 — REGNUM Подписание законопроекта о продаже земли, принятого Верховной радой в ночь на 31 марта, в настоящий момент уже заблокировано, сообщает корреспондент ИА REGNUM.