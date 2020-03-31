Энергетика
Pravda.RuМировые цены на нефть выросли на 5,62%
По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.
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Политика
В Кремле рассказали об отправке самолета с гуманитарной помощью в США
Общество
В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
Здоровье
Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки
Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Бурятии увеличилось до 25 человек
В Бурятии на утро 1 апеля зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Здоровье
ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, так как не все страны сообщают эти данные, пояснил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Гаджеты
Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев
Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.
Политика
Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США
Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Общество
Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам
Генконсульство РФ в Нью-Йорке помогло разместить в гостинице 47 россиян, застрявших в местном аэропорту из-за ограничений Росавиации, которые привели к отмене огромного количества вывозных рейсов.
Общество
Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса
В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу.
Происшествия
В Новосибирске из-за коронавируса госпитализировано 16 детей
Госпитализировано всего 16 детей, недавно вернувшихся в РФ.
Здоровье
Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие
Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.
Общество
В Пермском крае режим полной самоизоляции вводится со 2 апреля
По оценке краевого Минтербезопасности, режим самоизоляции сократит скорость распространения коронавируса вдвое.
Общество
Названы планы действий после заражения главврача больницы в Коммунарке
В больнице в Коммунарке решают, какие меры принять после заражения коронавирусом главврача Дениса Проценко, сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
В Самарской области вводится режим самоизоляции
Постановление, усиливающее ограничительные меры по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, подписал во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 31 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общество
Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина
Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Происшествия
В Анапе локализовали возгорание камыша
Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Экономика
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Армия и оружие
COVID-19 поразил экипаж американского авианосца
В США капитан авианосца "Теодор Рузвельт", на борту которого обнаружили коронавирус, просит разрешения для экипажа сойти на берег.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Политика
Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону
Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в американском штате Айдахо
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в американском штате Айдахо.
Экономика
Корпорация Xerox отказалась от идеи приобрести компанию HP
Американская корпорация Xerox на фоне экономических последствий пандемии коронавируса отказалась от идеи приобрести компанию HP, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.
Происшествия
В Хакасии погиб ребенок при пожаре в частном доме
Ребенок 2013 года рождения погиб при пожаре в частном доме в селе Борец в Хакасии.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
В Москве вводят режим самоизоляции для всех жителей
Для жителей Москвы вводится режим самоизоляции независимо от их возраста. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.