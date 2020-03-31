По состоянию на утро вторника, 31 марта, стоимость майских фьючерсов на нефть WTI увеличилась на 5,62% и теперь составляет 21,22 доллар за баррель.

Мировые цены на нефть выросли на 5,62%

Здоровье Главврач Боткина посочувствовал коллеге с коронавирусом из Коммунарки Главный врач Боткинской больницы Денис Гусев прокомментировал новость о том. что у его коллеги из больницы в Коммунарке Дениса Проценко нашли коронавирус.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Здоровье ВОЗ объяснила остановку публикации данных о выздоровевших от COVID-19 Всемирная организация здравоохранения перестала публиковать данные о количестве выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, так как не все страны сообщают эти данные, пояснил РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Гаджеты Samsung прекращает производство ЖК-дисплеев Samsung планирует инвестировать до $11 млрд к 2025 году, чтобы построить завод, способный производить "настоящие QD-LED" экраны с самоосвещением.

Политика Посол России сообщил о готовности продлить ракетный договор с США Посол России в США Анатолий Антонов сообщил о готовности Москвы продлить с Вашингтоном двусторонний Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Общество Генконсульство помогло застрявшим в Нью-Йорке россиянам Генконсульство РФ в Нью-Йорке помогло разместить в гостинице 47 россиян, застрявших в местном аэропорту из-за ограничений Росавиации, которые привели к отмене огромного количества вывозных рейсов.

Общество Полиция Кузбасса опровергла фейк о закрытии Юрги из-за коронавируса В соцсетях и мессенджерах появилась информация о том, что закрыт въезд в Юргу и закрытии города на карантин в условиях ситуации по коронавирусу.

Здоровье Главный эпидемиолог призвал соблюдать спокойствие Более 80 процентов случаев коронавирусной инфекции COVID-19 протекает легко, отметил Николай Брико, завершая краткий исторический экскурс, хотя всегда есть группа людей, которая переносит болезнь тяжелее, чем остальные.

Общество В Самарской области вводится режим самоизоляции Постановление, усиливающее ограничительные меры по борьбе с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, подписал во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 31 марта сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общество Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.

Происшествия В Анапе локализовали возгорание камыша Крупный пожар камыша в Анапе локализован на площади две тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.